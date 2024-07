Desde el debut en la presente edición de la Copa América, en la Selección Argentina habían tomado notas de las formas, muchas veces antipáticas, de Jesse Marsch, entrenador de la Selección de Canadá que ya desde la conferencia de prensa posterior a aquel primer partido había reclamado una sanción para el equipo que conduce Lionel Scaloni por demorar su salida a jugar el segundo tiempo.

Este martes, en el MetLife Stadium de New Jersey, Jesse Marsch vivió el partido como acostumbra, reclamando cada jugada con gestos ampulosos a los árbitros y sonriendo con ironía cada vez que este tomaba una decisión que no terminaba de convencerlo. Incluso, se tomó licencia para hacer algún que otro comentario a jugadores argentinos, algo que Rodrigo De Paul no le dejó pasar.

Después que el mediocampista recibiera una infracción, el DT fue directo a decirle unas palabras desde la línea y este le hizo un claro gesto para recriminarle que hablaba demasiado. Ya en conferencia de prensa, el estadounidense que conduce a la Selección de Canadá fue consultado sobre ese cruce, pero respondió con ironía. “Solamente le pregunté si estaba bien. Le dije ‘¿estás bien?’ Y él me dijo ‘sí, estoy bien’… Eso es bueno, yo estaba contento de que él estuviese bien”, dijo.

Rodrigo De Paul fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina en la semifinal ante Canadá y el responsable de asistir a Julián Álvarez en la jugada que rompió la paridad. Sacrificado en la recuperación de la pelota, no le escapó a ningún cruce y fue el jugador que más tarjetas amarillas provocó en el rival.

De Paul contó qué dijo Messi antes de la semifinal ante Canadá

Rodrigo De Paul dio detalles sobre el pedido de Lionel Messi previo al partido con Canadá de poder regalarle a Ángel Di María la posibilidad de disputar una final más antes de despedirse de la Selección Argentina.

“Él siempre tiene palabras muy acertadas y hoy nos dijo que lo hagamos por Fide, que lo ayudemos a retirarse jugando una final. Lo logramos. Pase lo que pase será la mejor despedida. Ojalá fuera eterno, pero todo se termina y él lo ha decidido así. Me parece importante que el tenga la posibilidad de decir cuándo es el final y no que el fútbol se lo diga a él”, le dijo a DSports.

El beso de Dibu Martínez que sorprendió a De Paul

Mientras Rodrigo De Paul dialogaba con la prensa, Emiliano Martínez lo sorprendió con un afectuoso beso mientras pasaba por detrás. El mediocampista de la Selección Argentina interrumpió sus declaraciones para mirarlo y sonreír, pero sin hacer ninguna referencia al respecto.