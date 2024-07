El mediocampista de la Selección Argentina se peleó con el DT de Canadá, pero las cámaras no captaron al momento exacto.

No se vio en TV: el fuerte cruce entre Rodrigo De Paul y el DT de Canadá en la Copa América

Rodrigo De Paul volvió a ser muy importante para la Selección Argentina. El mediocampista fue titular durante todo el encuentro, tuvo muchísima injerencia en la victoria sobre Canadá, y también volvió a hacer de las suyas: chicanearse con los rivales.

En medio del partido, hubo un cruce con el entrenador del seleccionado canadiense, Jesse Marsch, y no se vio en la transmisión oficial. Tras recibir la infracción de Ismael Koné, quien le pateó el balón en la espalda, el estratega cuestionó al nacido en Sarandí, quien no tuvo pudor y le respondió.

“Hablás mucho”, le manifestó De Paul, quien también le hizo un gesto con su mano derecha, en alusión a lo verborrágico que es. Y después de aceptar la opinión del futbolista de 30 años, Marsch le levantó el pulgar dándole la razón.

Una vez que el ex DT de Leeds United se alejó de la situación, quien se metió fue uno de sus asistentes, que también se cruzó con el ex Racing Club y Udinese. Rápidamente, De Paul reaccionó y se llevó el dedo índice hacia la boca para hacerle la señal de silencio, dando a entender que no tenía que involucrarse.

Las estadísticas de Rodrigo De Paul en la Copa América 2024

En los 4 partidos que afrontó Rodrigo De Paul en la vigente edición de la Copa América, no convirtió goles y aportó una sola asistencia. Además, formó parte de 360 minutos.

¿Cuándo volverá a jugar Argentina?

Si bien Argentina todavía no conoce a su rival en la gran final de la Copa América, sí sabe cuándo se llevará a cabo dicho compromiso. Y lo cierto es que el encuentro en cuestión se desarrollará el domingo 14 de julio. Es decir, el próximo fin de semana.

Este trascendental partido tendrá su puntapié inicial a las 21 horas de Argentina en el impactante Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, donde la Albiceleste ya se presentó recientemente, más precisamente durante el triunfo por 2-0 sobre Perú por la fase de grupos.