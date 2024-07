Las figuras sub 23 de Argentina que no irán a los Juegos Olímpicos 2024

El armado de la lista de convocados para el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos siempre es una tarea agotadora para los entrenadores, sobre todo por la fuerte dependencia a los permisos de los clubes dueños de los pases de los futbolistas para que acepten cederlos para un campeonato juvenil. Este problema no le fue esquivo a la Selección Argentina, que deberá ir a París sin varias figuras. A continuación, las ausencias más resonantes.

Alejandro Garnacho

El futbolista de 20 años, afianzado en Manchester United, podía ser convocado a Juegos Olímpicos sin ocupar la plaza de mayores y la ilusión en AFA era poder llevarlo a París, pero los Diablos Rojos no dieron el brazo a torcer tras conocerse que Garnacho iba a formar parte de la lista para la Copa América 2024. Sin permiso, el ‘Bichito’ retornará a Inglaterra para hacer la pretemporada bajo las órdenes de Ten Hag.

Ten Hag no dejó ir a Garnacho a los Juegos Olímpicos 2024.

Valentín Barco

El ex Boca corrió la misma suerte que Garnacho, pero la novela tuvo un desenlace inesperado. El Colo estaba entre los habilitados por sus clubes para formar parte de la nómina de Mascherano, ya que contaba con el apoyo de su entrenador en Brighton, Roberto De Zerbi. Sin embargo, el italiano se marchó del equipo de la Premier League y el cambio de mando fue la excusa que usó su club para no cederlo a los JJ.OO. Otro nombre tachado.

El Colo Barco era una fija para Mascherano, pero no fue cedido por Brighton.

Nicolás Valentini

La situación del todavía defensor de Boca es distinta a las demás. El central se rehusó a negociar la renovación de contrato con el Xeneize y la dirigencia del club de la Ribera decidió apartarlo del plantel profesional, motivo por el cual lleva casi un semestre sin minutos oficiales. Por su parte, AFA mantuvo la postura de no convocar a jugadores con conflictos contractuales y por ese motivo Valentini es baja para los Juegos Olímpicos.

Pablo Solari

El ‘Pibe’ fue uno de los ausentes que más sorprendió tras conocerse la lista que conformó Javier Mascherano. El DT, que lo citó en torneos y amistosos previos a las olimpiadas, lo dejó afuera de la nómina para incluir a Giuliano Simeone. Es así que el único futbolista de River que irá a París será Claudio Echeverri. Solari, por su parte, seguirá entrenando bajo las órdenes de Demichelis para iniciar el segundo semestre con el cruce copero contra Talleres en la mira.

Alan Varela

La confirmación que más tardó en llegar: Porto decidió no ceder a Alan Varela para disputar los Juegos Olímpicos de París, motivo por el que Mascherano tuvo que tomarse el atrevimiento de ‘quitarle’ un jugador más a Boca para el certamen en Francia. Su reemplazante fue Equi Fernández, quien no estará para el repechaje de la Sudamericana con el Xeneize.

Alan Varela tampoco estará en los Juegos Olímpicos.

Nico Paz

El mediocampista del Real Madrid incluso se ofreció para disputar los Juegos Olímpicos 2024, tal como lo hizo su padre, Pablo, en la edición de Atlanta 1996. No obstante, el Merengue se puso firme con todos sus jugadores para evitar que se pierdan el inicio de la pretemporada bajo el ala de Carlo Ancelotti. El club español ya había denegado el permiso para torneos como el Preolímpico o el Mundial Sub-20, por lo que la respuesta desde Europa no sorprendió en AFA.

Facundo Buonanotte

El ex Rosario Central tuvo el antecedente de la negativa de De Zerbi para viajar al Mundial Sub-20. Más adelante, sobre los Juegos Olímpicos, expresó: “Si me tengo que pelear con Brighton, me pelearé para poder estar”. A pesar de haberse puesto a disposición, las charlas entre el club inglés y AFA no fueron positivas. Tachado.

Federico Redondo

El fino mediocampista central, hijo del mítico Fernando Redondo, parecía tener un lugar asegurado dentro de los convocados por Mascherano. Sin embargo, el surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y con presente en el Inter Miami de Lionel Messi se terminó quedando afuera, sorprendiendo a muchos teniendo en cuenta su talento y su potencial.

En el camino quedaron otros nombres como Matías Soulé, Luka Romero, Carlos Alcaraz, Valentín Carboni, Alejo Véliz, Brian Aguirre y Santi Castro, entre varios que no asistirán a las olimpiadas por diferentes motivos, desde falta de permisos hasta la falta de consideración de Mascherano para agregarlos a la lista.

La lista de Argentina para los Juegos Olímpicos 2024