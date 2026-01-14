La Premier League busca juntar a Julián Alvarez con otra estrella de la Selección Argentina

El momento de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid muy lejos está de ser el esperado. Ya suma 8 partidos consecutivos sin marcar en LaLiga y encima no pudo cambiar la tendencia ni en la Semifinal de la Supercopa de España con el Real Madrid ni en el duelo con el Real Club Deportivo La Coruña por los Octavos de Final de la Copa del Rey.

De ahí tantas críticas que se pueden leer en las redes sociales por parte de los hinchas colchoneros. No obstante, desde la dirigencia hicieron saber que mantienen su confianza en el exdelantero de River y que no tienen intenciones de negociarlo, salvo que aparezca una oferta sumamente tentadora que, a su vez, les permita solventar la compra de otra estrella.

Igual, siempre se vio como algo improbable, porque medios de comunicación de España llegaron a reportar que la cláusula de rescisión del contrato de Julián Alvarez con el Atlético de Madrid (que vence recién a mediados del 2030) sería de 500 millones de euros, una cifra que incluso aleja a capitales de Medio Oriente como la Liga Pro Saudí.

Sin embargo, la agencia de noticias británica Football FanCast y otros portales europeos como El Nacional y Fichajes, hablan de un acercamiento del Chelsea por una suma que, cuanto menos, podría ser escuchada por las autoridades de la institución colchonera. En concreto, cerca de 150 millones de euros, es decir, casi el doble de lo que depositaron al Manchester City para la operación que se concretó en agosto del 2024.

La intención del conjunto inglés sería la de recuperar una estrella para la Premier League al acoplarla a un esquema en el que compartiría ataque con futbolistas como Alejandro Garnacho, Joao Pedro y Pedro Neto, además de volver a unirse en el día a día con su excompañero en River y actual en la Selección Argentina Enzo Fernández.

Fermín López, la otra figura que quiere el Chelsea

La búsqueda del Chelsea en el mercado de pases invernal no se reduciría a Julián Alvarez. El otro apuntado para fortalecer el área ofensiva del elenco que ahora comanda Liam Rosenior (dejó al Racing de Estrasburgo para reemplazar a Enzo Maresca) es Fermín López, quien tendría una cláusula de salida con el Barcelona de 70 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también En España calificaron el partido de Julián Alvarez vs. La Coruña con un 1: ”Muy lento”

ver también Campeón del mundo con España sale en defensa de Julián Alvarez: ”Es de los mejores”

En síntesis

Chelsea ofertaría 150 millones de euros para fichar al delantero del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez suma 8 partidos seguidos sin anotar goles en la competición de LaLiga.

Buscan reunirlo con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en el esquema del conjunto inglés.