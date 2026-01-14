Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Rey

En España calificaron el partido de Julián Alvarez vs. La Coruña con un 1: ”Muy lento”

El presente de Julián Alvarez se va a pique. Solo anotó en 2 de los últimos 12 partidos del Atlético de Madrid.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Los medios españoles apuntaron contra Julián Alvarez por su partido ante Deportivo La Coruña en los Octavos de Final de la Copa del Rey.
Los medios españoles apuntaron contra Julián Alvarez por su partido ante Deportivo La Coruña en los Octavos de Final de la Copa del Rey.

Ya se hizo una constante. Cada vez que termina un partido del Atlético de Madrid llegan las críticas -cada vez más duras- para Julián Alvarez. Es que la Araña no logra escapar de la mala racha que lo tiene atrapado desde noviembre. Ya son 8 partidos consecutivos en LaLiga sin convertir, a los cuales se le suma la Semifinal de la Supercopa de España con el Real Madrid (el Colchonero cayó por 2 a 1) y el duelo que se disputó este martes 13 de enero por los Octavos de Final de la Copa del Rey contra el Deportivo La Coruña.

El conjunto del Cholo Simeone apenas ganó 1 a 0 con un tanto de Antoine Griezmann de tiro libre, un resultado bastante corto para un compromiso entre un equipo que aspira con pelear LaLiga y la UEFA Champions League y otro que se ubica quinto en la tabla de posiciones de la segunda división.

Al respecto de este escenario, los medios de comunicación españoles no perdonaron al atacante de la Selección Argentina. ”Julián, al once. Pese a que Simeone pensó hacer rotaciones durante la semana, al final colocó a casi todos los mejores. Incluido una Araña que necesita revertir su mala racha ya. Cuanto antes. Porque es el jugador franquicia y si los rojiblancos tienen opciones de pelear títulos será con una gran versión del argentino’‘, apuntó el diario Marca.

No obstante, a pesar de todo, el periódico citado reconoce el esfuerzo del exdelantero de River: ”Lo dejó todo en el verde y sólo en la primera parte las tuvo de falta, de cabeza, con ambas piernas… le puede salir o no, pero nada que reprochar a su actitud. Eso sí, en el 60 volvió al banquillo, un sitio demasiado habitual para él este curso”.

Por su parte, el Diario AS publicó: ”Se busca a la Araña. Y se sigue sin encontrar. Tuvo la primera del partido con un cabezazo tras el centro de Griezmann. Y luego tardó en decidir en un mano a mano donde estaba Baena solo. Pero no aparece en los partidos, gris y apático. Lejísimos del Julián de hace un año. Y el techo del equipo se empequeñece si su estrella está así”.

Por su lado, a El Desmarque parece que se le acabó la paciencia con Julián Alvarez porque le tiró a matar: ”Julián Álvarez (1): terrible. Falló hasta tres ocasiones clarísimas de gol, las tres a pase de Griezmann: una de cabeza al inicio, otra antes del descanso frente al portero en la que intentó una picadita y a tercera, la más clara de todas, al inicio de la segunda mitad, muy lento en la ejecución. Envió una falta lejos de la portería y no apareció en el juego combinativo del equipo. Sustituido en el 58”’.

Publicidad

Julián Alvarez buscará romper la racha con el Alavés

La ambición de Enzo Fernández con la Selección Argentina de cara a la Copa Mundial 2026

ver también

La ambición de Enzo Fernández con la Selección Argentina de cara a la Copa Mundial 2026

El movimiento de mercado del Atlético de Madrid que podría afectar a Julián Alvarez

ver también

El movimiento de mercado del Atlético de Madrid que podría afectar a Julián Alvarez

Este domingo 18 de enero el Atlético de Madrid disputará su encuentro por la jornada 20 frente al Deportivo Alavés en el Estadio Metropolitano. No solo será la chance de Julián Alvarez para romper la racha, sino también un nuevo intento del Colchonero por acortar distancias con Real Madrid y Barcelona, a los que tiene a 7 y 11 puntos.

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Atlético de Madrid avanzó a cuartos de final gracias a un golazo de Griezmann
Fútbol europeo

Atlético de Madrid avanzó a cuartos de final gracias a un golazo de Griezmann

Atlético de Madrid se enfrentará a un histórico club de España ligado a Lionel Scaloni
Fútbol europeo

Atlético de Madrid se enfrentará a un histórico club de España ligado a Lionel Scaloni

Advertencia para la Selección Argentina con uno de sus habituales citados: ''Completamente desaparecido''
Selección Argentina

Advertencia para la Selección Argentina con uno de sus habituales citados: ''Completamente desaparecido''

Quiénes son los pilotos de reserva de cada escudería de la F1 en 2026
FÓRMULA 1

Quiénes son los pilotos de reserva de cada escudería de la F1 en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo