Ya se hizo una constante. Cada vez que termina un partido del Atlético de Madrid llegan las críticas -cada vez más duras- para Julián Alvarez. Es que la Araña no logra escapar de la mala racha que lo tiene atrapado desde noviembre. Ya son 8 partidos consecutivos en LaLiga sin convertir, a los cuales se le suma la Semifinal de la Supercopa de España con el Real Madrid (el Colchonero cayó por 2 a 1) y el duelo que se disputó este martes 13 de enero por los Octavos de Final de la Copa del Rey contra el Deportivo La Coruña.

El conjunto del Cholo Simeone apenas ganó 1 a 0 con un tanto de Antoine Griezmann de tiro libre, un resultado bastante corto para un compromiso entre un equipo que aspira con pelear LaLiga y la UEFA Champions League y otro que se ubica quinto en la tabla de posiciones de la segunda división.

Al respecto de este escenario, los medios de comunicación españoles no perdonaron al atacante de la Selección Argentina. ”Julián, al once. Pese a que Simeone pensó hacer rotaciones durante la semana, al final colocó a casi todos los mejores. Incluido una Araña que necesita revertir su mala racha ya. Cuanto antes. Porque es el jugador franquicia y si los rojiblancos tienen opciones de pelear títulos será con una gran versión del argentino’‘, apuntó el diario Marca.

No obstante, a pesar de todo, el periódico citado reconoce el esfuerzo del exdelantero de River: ”Lo dejó todo en el verde y sólo en la primera parte las tuvo de falta, de cabeza, con ambas piernas… le puede salir o no, pero nada que reprochar a su actitud. Eso sí, en el 60 volvió al banquillo, un sitio demasiado habitual para él este curso”.

Por su parte, el Diario AS publicó: ”Se busca a la Araña. Y se sigue sin encontrar. Tuvo la primera del partido con un cabezazo tras el centro de Griezmann. Y luego tardó en decidir en un mano a mano donde estaba Baena solo. Pero no aparece en los partidos, gris y apático. Lejísimos del Julián de hace un año. Y el techo del equipo se empequeñece si su estrella está así”.

Por su lado, a El Desmarque parece que se le acabó la paciencia con Julián Alvarez porque le tiró a matar: ”Julián Álvarez (1): terrible. Falló hasta tres ocasiones clarísimas de gol, las tres a pase de Griezmann: una de cabeza al inicio, otra antes del descanso frente al portero en la que intentó una picadita y a tercera, la más clara de todas, al inicio de la segunda mitad, muy lento en la ejecución. Envió una falta lejos de la portería y no apareció en el juego combinativo del equipo. Sustituido en el 58”’.

Julián Alvarez buscará romper la racha con el Alavés

Este domingo 18 de enero el Atlético de Madrid disputará su encuentro por la jornada 20 frente al Deportivo Alavés en el Estadio Metropolitano. No solo será la chance de Julián Alvarez para romper la racha, sino también un nuevo intento del Colchonero por acortar distancias con Real Madrid y Barcelona, a los que tiene a 7 y 11 puntos.