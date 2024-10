Otra vez, Aston Villa le debe una victoria al Dibu Martínez. Pero en este caso no fue una de las tantas que viene cosechando el conjunto que comanda Unai Emery. Se trató de un triunfo histórico 1 a 0 (tanto de John Durán) sobre el Bayern Munich -con el recuerdo permanente en la previa de la final de la Liga de Campeones que el Aston Villa le ganó 1 a 0 al equipo teutón- por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El arquero de la Selección Argentina (que no estará a disposición de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias en octubre a causa de la sanción por dos fechas que le impuso la FIFA) tuvo tres intervenciones determinantes para que el equipo de Birmingham sostuviera la valla en 0. Con Michael Olisé voló para que no se clavara en el ángulo superior derecho, con Harry Kane se estiró para que no se le metiera esquinado abajo a la derecha y con Serge Gnabry tuvo una tapada mano a mano al nivel de lo que fue aquella épica atajada a Randal Kolo Muani en el Estadio Icónico de Lusail.

Al respecto, el Aston Villa le dedicó una publicación al Dibu por lo que fue su labor superlativa. ”El mejor del mundo”, fue la descripción de un posteo en redes sociales con una imagen del marplatense celebrando el triunfo ante el Bayern Munich que, por cierto, en la primer jornada había ganado 9 a 2 al Dinamo Zagreb, por lo que queda en evidencia que el elenco británico es cosa seria, incluso fuera de la Premier League.

Ahora, al Campeón del Mundo se le viene el Bologna, Juventus y Celtic como local y el Brujas, Leipzig y Mónaco como visitante. El objetivo que se plantearon es el de terminar entre los primeros ocho de la tabla de posiciones de la Fase de Liga para acceder directamente a los Octavos de Final. En su defecto, deberán pasar por los play off.

La publicación que el Aston Villa le dedicó al Dibu Martínez.

Emiliano Martínez, una de las seis vallas invictas de la Champions League 2024/2025

Las estadísticas de las dos primeras jornadas de la UEFA Champions League suscriben el gran presente de Emiliano Martínez. El Dibu le permitió al Aston Villa, además de ser uno de los líderes de la tabla de posiciones de la Fase de Liga, ostentar una de las seis vallas invictas.

Los de Birmingham aparecen en esta clasificación junto al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, Manchester City de Pep Guardiola, Inter de Milán de Simone Inzaghi, Atalanta de Gian Piero Gasperini y Arsenal de Mikel Arteta.

Ahora, con el foco en el Manchester United

Tras el 1 a 0 al Bayern Munich, ahora, el Aston Villa se centra en su compromiso con el Manchester United de este domingo 6 de octubre (a las 10 de la mañana de Argentina) como local. Si gana, tiene chances de quedar primero, si Chelsea (vs. Nottingham Forest), Arsenal (vs. Southampton), Manchester City (vs. Fulham) y Liverpool (vs. Crystal Palace) no ganan en sus compromisos.