Era cuestión de tiempo para que la comparación de Lionel Messi entre la Selección Argentina y el Barcelona le llegara al propio Pep Guardiola. Al entrenador le preguntaron si coincidía con la declaración del 10 y, lejos de ponerse el cassette, la respaldó.

“Con la intuición y la calidad que tiene Messi para analizar lo que pasó en el campo del fútbol mundial y ha estado en ambos lados, ¿por qué no voy a creerle? No puedo hablar de Argentina porque no estoy ahí. Él estuvo en Argentina y en Barcelona. Si estamos cerca de los campeones del mundo, es lindo”, soltó el estratega.

Luego llegaron los elogios para la Scaloneta: “Me sorprende mucho en momentos difíciles, como en los cuartos de final contra Holanda. Cuando estaban 2-0 e inmediatamente llega el 2-2, normalmente los equipos se caen en partidos eliminatorios. Las emociones son muy importantes y por como las manejaron, jugaron mejor que antes”.

“El primer tiempo que jugaron en la final contra Francia es muy difícil de encontrar. Fue una de las mejores finales que he visto. La reacción de Francia fue fantástica. En ese momento, cuando ves el trofeo ahí e inmediatamente te empatan 2-2, los equipos se pueden destruir, pero reaccionaron en la prórroga mejor que nunca. Eso es muy difícil”, agregó.

Y cerró: “Por eso son campeones. No sos campeón del mundo si no tenés algo especial en todos los aspectos, pero también es la mentalidad. Nosotros pudimos ganar el triplete (con el City) en la última temporada porque éramos muy fuertes”.

Qué había dicho Messi sobre Argentina y Barcelona

Tras la victoria ante Perú, el 10 soltó una declaración que sonó fuerte en el mundo del fútbol: “Compararlo con el Barcelona, que es el mejor equipo de la historia el Barcelona, es mucho. Pero está muy cerquita por todo lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido y lo que consiguió”.

“Por ser campeón de América, del mundo y eso tiene muchísimo mérito. Tiene un montón de jugadores y juegue quien juegue no se nota porque hay un estilo muy marcado, que nos identifica mucho y que nos gusta hacerlo”, agregó.