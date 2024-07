Emiliano Martínez se vistió de héroe ante Ecuador. La Selección Argentina jugó su peor partido en la Copa América y tras igualar 1 a 1 ante los dirigidos por Félix Sánchez Bas, todo se definió por penales. Allí se hizo enorme el Dibu, que atajó los dos primeros y fue determinante para conseguir el pasaje a la semifinal. Una vez finalizado el encuentro hubo lugar para las chicanas y allí Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez gastaron al arquero.

Al ser consultados por Un Metro Adelantado, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, entre risas, chicanearon al Dibu Martínez. La pregunta en cuestión fue “De 10 penales, ¿cuántos le metés al Dibu?”, el primero en responder fue el mediocampista del Liverpool que dijo: “Yo no le pateó nunca… porque le quiero dar confianza. Si pateo y le meto goles, después se le va la confianza”.

Por su parte, el atacante del Manchester City también se prendió al juego y dijo: “La verdad es que estuve practicando estos días, pero no se me pone mucho el Dibu en el arco, ja”. El que se tuvo más confianza fue Lautaro Martínez, que no dudo y afirmó: “Los 10”, acompañado de una carcajada.

Julián celebra tras marcar su penal ante Ecuador. (Foto: IMAGO).

La respuesta del Dibu

Por la misma zona mixta de prensa pasó el héroe ante Ecuador y, al enterarse de la respuesta del Toro, el arquero no se quedó atrás y dijo: “Preguntale por el primer día de entrenamiento que me pateó una y se lo atajé, ja”. De lo que habla Dibu es de una práctica antes del amistoso del 9 de junio contra Ecuador, que se hizo viral una atajada suya ante Lautaro Martínez y un baile de celebración, tal como hizo en diciembre de 2022 en el Lusail ante Francia y el pasado jueves en Houston frente al elenco de Sánchez Bas.

¿Qué dijo Dibu Martínez tras la victoria ante Ecuador?

“Nos complicaron un montón. Ellos hicieron un partidazo muy físico. Sabíamos que teníamos que pasar esto, iba a ser uno de los rivales más duros de la copa. Lamentablemente nos empatan a lo último, erramos el primer penal y se nos hizo todo cuesta abajo”, afirmó el arquero en diálogo con TyC Sports.

Además, agregó: “Me lleno con la gente. Teníamos muchos argentinos acá y a mi familia cerca. Son momentos especiales. Le dije a los chicos que no estaba listo para irme a casa. Por más que somos campeones del mundo y de América, hace 35 días que estamos acá encerrados y este grupo se merecía seguir”.

La danza del Dibu tras atajar el segundo penal en la serie. (Foto: IMAGO).

“Yo trabajo para esto, me tiro 500 veces por día en los entrenamientos. Me mantengo siempre bien y trato de estar en mi mejor nivel para esta selección. Creo que el país y la gente que gasta su dinero para venir a vernos, se lo merecen. Estoy orgulloso y quiero seguir creciendo como arquero y persona”, concluyó el arquero.