Conmebol y UEFA trabajan desde hace algunas semanas para dar con la mejor fecha para la realización de la Finalissima. El certamen que nació en 1985 como Copa Artemio Franchi, que tuvo una segunda edición en 1993 y que no se volvió a jugar hasta el 2022 con aquel partido que la Argentina le ganó a Italia 3 a 0 en el Estadio de Wembley.

El torneo que se juega a un solo partido revivió como la parte más visible de un acuerdo de cooperación entre la entidad sudamericana y la europea (tratado que tiene su base en una oficina conjunta en la ciudad de Londres), que además opera en pos de otros proyectos como: aumentar el respaldo para el desarrollo del fútbol femenino, del futsal y de categorías juveniles; intercambio de árbitros (tal como sucedió en la Copa América de Estados Unidos y en la Euro de Alemania) y organización de otras competiciones como la Copa Desafío (entre el campeón de la Copa Sudamericana y de la Europa League) y la Copa Intercontinental Sub 20.

Al respecto del duelo que deben disputar la Selección Argentina, por ser el actual campeón de la Copa América, y su par de España, quien se adjudicó la Euro de Alemania, tanto Conmebol como UEFA ya plantearon algunas fechas que se discutirán en los próximos días para fijar un momento en el calendario que no incomode a ninguna de las partes.

Lo que está claro es que no se podrá insertar la Finalissima dentro del ajetreado fixture de la temporada 2024/2025. En Sudamérica tienen todas las fechas FIFA ocupadas con las Eliminatorias para el Mundial 2026 y en Europa estarán avocados a la Liga de las Naciones de la UEFA. Si bien es cierto que la Roja podría tener disponibilidad entre marzo y junio del 2025, si no avanza a Cuartos de Final o las instancias subsiguientes, la Scaloneta no cuenta con nada libre hasta después de septiembre del 2025.

Argentina es el último campeón de la Finalissima.

Además, entre el 21 y el 31 de mayo son las finales de la Champions, Europa y Conference League y el 15 de junio ya comienza el Mundial de Clubes de los Estados Unidos. Es decir, prácticamente imposible encontrar un espacio para los futbolistas (encima FIFPro está con las antenas paradas y ya intimó a la FIFA por permitir más partidos en la Champions y en la Europa League, y por añadir al calendario 2024/2025 la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes).

Las dos fechas posibles que manejan Conmebol y UEFA para la Finalissima entre Argentina y España

Dentro de este escenario, hay dos fechas viables. Una podría ser en las fechas FIFA de octubre o noviembre del 2025, siempre que España, dependiendo del sorteo de la UEFA, disponga de una jornada libre en las Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026 (esto varía si España integra una zona de cuatro o de cinco selecciones).

La otra, la que en principio suena como más congruente, es en marzo del 2026. Para ese entonces, Europa estará pendiente de los repechajes para el Mundial. Y Argentina ya habrá terminado las Eliminatorias Conmebol y, por el momento, no tiene ningún compromiso confirmado. Eso sí, España quedaría a disposición, siempre que no deba participar de la repesca en busca de su plaza para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Cuál será la sede para la Finalissima?

Otra cuestión a debatir por Conmebol y UEFA es la sede que se le dará a la Finalissima que deben disputar la Selección Argentina y España. En Sudamérica no aparece ningún escenario neutral conveniente, más allá de que desde la AFA ya ofrecieron el Estadio Monumental, alegando que en 2022 la Albiceleste jugó el partido en territorio europeo (además, no sería la primera edición en la que habría un local. En 1985 Francia y Uruguay jugaron en París y en 1993 Argentina y Dinamarca se enfrentaron en Mar del Plata).

Sin embargo, ambas entidades están abiertas a pensar en la opción que mayores recursos económicos aporte para cada uno de los involucrados. Por eso, Estados Unidos se mantiene en pie como una alternativa, al igual que las principales ciudades de Europa.