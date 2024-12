Nico Paz tuvo un 2024 movilizante. Si bien debutó en el Real Madrid tanto por LaLiga como por la UEFA Champions League, a las pocas semanas supo que no iba a tener lugar en el esquema de Carlo Ancelotti. Por eso, debió buscar nuevos horizontes. Pero no hay mal que por bien no venga. Es que al salir de la Casa Blanca encontró el protagonismo que le faltaba en el Como 1907 de la Serie A, el cual le permitió ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Pero además, sus buenas actuaciones, que fueron producto de la confianza de su entrenador Cesc Fábregas, generaron que en la institución merengue se replantearan su posición con el nacido en Santa Cruz de Tenerife. De hecho, en el contrato con el elenco italiano mantienen una cláusula de prioridad para una recompra.

Al respecto, el que confirmó que en el Real Madrid sostienen su interés en Nico Paz fue Carlo Ancelotti, en una entrevista con Radio Anch’io Sport. “Seguimos constantemente su evolución en Como. Es muy bueno, es un gran talento”, exteriorizó el estratega que, con la Copa Intercontinental el pasado 18 de diciembre, se convirtió en el de más títulos en la historia del club de la capital española.

En esa misma línea, Ancelotti apuntó que el mediocampista argentino tiene chances de retornar al Santiago Bernabéu: “Seguro que puede ser parte del futuro del Real Madrid”. Y agregó: “Esta temporada era necesario que Nico pudiera jugar con la regularidad que no podia tener en el Real Madrid, fue una decisión inteligente”.

Los números de Nico Paz en su primer semestre en el Como 1907

Nico Paz ya acumula 1249 minutos en el Como 1907 repartidos en 16 partidos en la Serie A, de los cuales fue titular en 13. Marcó 2 goles y registró 4 asistencias. En cuanto al plano colectivo, el equipo que comanda Cesc Fábregas se ubica en el puesto 16 con apenas 15 unidades. Por el momento, está obteniendo el objetivo de la permanencia.

Los elogios de Lionel Messi para Nico Paz

Tras el partido con Bolivia del 15 de octubre, Lionel Messi se refirió a Nico Paz, quien había debutado aquel día en la Selección Argentina mayor: ”Es un chico que tiene mucha calidad, que es muy joven y que tiene mucho futuro. Además tiene un técnico que conozco bien (el ya mencionado Cesc Fábregas, excompañero suyo en el FC Barcelona)”.

Publicidad

Publicidad

Además, Leo agregó que lo ve siendo parte del combinado argentino en el futuro: ”Más allá de la edad, es un jugador que tiene una cabeza impresionante, por eso está donde está y ojalá siga creciendo y nosotros podamos ayudarlo a crecer, en este equipo se va a sentir bien”.

ver también Atlético de Madrid hace popular en España dos íconos de la gastronomía argentina