Lionel Scaloni, en contra de las críticas a los amistosos de Argentina: "Se vio que no hay rival fácil"

En la previa y durante la fecha FIFA de marzo, hubo muchas críticas sobre los rivales de la Selección Argentina: El Salvador y Costa Rica. Esto se valoró sobre todo porque otros combinados sudamericanos como Brasil o Colombia enfrentaron a potencias como España o Inglaterra en Europa.

A partir de esto, sorprendieron las declaraciones de Lionel Scaloni tras el triunfo 3-1 en el amistoso ante Costa Rica. El técnico campeón del mundo hizo una valoración de la gira por los Estados Unidos y también opinó sobre lo que fue este partido ante los ‘Ticos’.

Con las críticas ya conocidas por el nivel de los rivales de la Selección Argentina, Scaloni apuntó que “no hay rival fácil” y que este segundo partido les sirvió mucho pensando en lo que será la próxima Copa América. Cabe recordar que Costa Rica venía de clasificar a dicho torneo.

Lionel Scaloni: “No hay rival fácil”

La primera valoración que hizo Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Costa Rica fue sobre lo hecho en la gira por Estados Unidos, sobre todo haciendo énfasis en que el seleccionado centroamericano no se las puso fácil.

“Estamos satisfechos de la gira, contentos de cómo se dieron los partidos. Se vio que no eran rivales fáciles y que todos ponen las cosas difíciles. El segundo partido nos ha servido de mucho, vi un equipo muy maduro“, empezó diciendo el técnico de la Selección Argentina.

“Nos encontramos con el partido abajo y el equipo en el segundo tiempo ha hecho unos 20/25 minutos muy buenos. Contentos con eso. Nos vamos a encontrar con partidos como éste, y nos sirve“, comentó Scaloni. Evidentemente, todo está apuntado a lo que será la Copa América 2024.

De menor a mayor: Lionel Scaloni reconoció que corrigieron en el segundo tiempo

Respecto a lo visto en este segundo amistoso, Scaloni reconoció que hubo un error en el planteo de la Selección Argentina en el primer tiempo. Esto se corrigió en el entretiempo para tener una mejor segunda parte, lo que permitió dar vuelta el resultado.

“Los primeros 15 ó 20 minutos estábamos bien, tuvimos chances. Pero creo que el partido estuvo por el lado derecho, con Ángel (Di María) bien abierto y Nahuel (Molina) doblando y con (Giovani) Lo Celso entre líneas. Lo que pasa es que en el primer tiempo queríamos entrar por dentro y ellos hacían persecuciones y tenían tres centrales. No entendimos bien el partido“, reconoció.

“En el segundo tiempo corregimos, vimos que el partido estaba por afuera con las dobladas de Molina, con el uno contra uno de (Alejandro) Garnacho y con las llegadas de los interiores. Se dio bien y ellos lo han entendido muy fácil“, explicó el técnico de la Albiceleste.

Por último, volvió a insistir en el nivel de su rival. “A Costa Rica vimos cómo jugaban, fue tal cual como lo preparamos, pero en el fútbol uno más uno no es dos, pasan cosas y hay que corregirlas. Es un buen equipo, tiene su validez y va a competir. Como digo siempre, no hay rival fácil“, apuntó.

Los dos confirmados para la Copa América y la opinión sobre los jóvenes

En otro momento de la conferencia de prensa, Lionel Scaloni confirmó que sólo hay dos jugadores confirmados para la Copa América, mientras que el resto deberá hacer “pico y pala” para poder estar. “Garantizar a ninguno, solo al que no vino (Lionel Messi). El resto pico y pala. Bueno, a Fide (Ángel Di María) también lo vamos a meter. Lo tiene garantizado“, insinuó.

Por último, habló sobre la primera titularidad de Walter Benítez en el arco de la Selección (en lugar de Dibu Martínez), del partido de Alejandro Garnacho y el debut de Valentín Carboni. “Walter contento, ha hecho un buen partido dentro de la dificultad que tenía, porque el partido no estaba fácil, ha hecho un buen partido. Lo mismo que Garnacho, Carboni, que son chicos que nos pueden aportar y se verá si en un futuro si seguirán estando con nosotros o no. No es fácil jugar con esta camiseta y estos rivales que te la ponen difícil“, apuntó.