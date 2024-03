La Selección Argentina sacó adelante un partido que por momentos se hizo incómodo y derrotó a Costa Rica por 3 a 1. Más allá del funcionamiento, la jornada destacó por el debut absoluto de Walter Benítez y Valentín Carboni, la vuelta al gol de Lautaro Martínez y otra particularidad: el ingreso de un jugador que estaba afuera del banco.

Iban 37 minutos del segundo tiempo y Lionel Scaloni hizo las últimas tres modificaciones en la Albiceleste. Uno de los que ingresó fue Germán Pezzella, quien no figuraba entre los suplentes según la lista publicada por AFA. El ex-River reemplazó a Nicolás Otamendi y jugó 8′ y el descuento.

En el banco de suplentes figuraban Franco Armani, Dibu Martínez, Nehuen Pérez, Leandro Paredes´, Rodrigo De Paul, Facu Buonanotte, Nico González, Guido Rodróguez, Valentín Carboni, Lautaro Martínez, Nicolás Valentini y Valentín Barco. Sin embargo, el zaguero en cuestión sumó minutos.

En el puñado de tiempo que estuvo en cancha, el actual jugador del Real Betis no tuvo muchas participaciones. Fueron apenas 10 toques de pelota, 1 sola pérdida y no mucho más. No fue gambeteado, no tuvo recuperaciones, ni remates bloqueados, ni infracciones.

Por qué entró Pezzella si no figuraba entre los suplentes

Según pudo averiguar BOLAVIP, Germán Pezzella siempre estuvo entre las alternativas de Lionel Scaloni y firmó la planilla oficial del partido. Es por eso que los árbitros le permitieron estar en el banco y sumar minutos en la etapa final del encuentro.

Pese a que AFA informó que estaba afuera y esa misma data se mencionó en la transmisión oficial, lo cierto es que el defensor figuraba como suplente en este amistoso.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

La próxima vez que los campeones del mundo se reúnan será en la previa de la Copa América. Los convocados afrontarán dos partidos amistosos antes de defender el trofeo continental. En aquella fecha FIFA, tampoco chocará ante equipos de Europa.

El 9 de junio, en Chicago, la albiceleste se verá las caras con Ecuador, que si bien es un rival de un nivel más alto, no es una potencia. El segundo duelo será ante Guatemala, el 14 de junio en Washington, a menos de una semana del debut por Copa América ante Canadá.