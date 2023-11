Nicolás Tagliafico contó que la Selección Argentina dejará de usar el modelo de camiseta con el que logró la consagración en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022 y con la que disputó sus compromisos tanto amistosos (Panamá, Curazao, Australia e Indonesia) como oficiales (Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil) por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas durante todo el 2023.

El nuevo diseño, conforme a lo que dijo el propio futbolista en una transmisión que realizó en su cuenta de Twitch, el combinado nacional (¿dirigido por Lionel Scaloni?) lo lucirá en la Copa América de Estados Unidos que se llevará a cabo desde el 20 de junio al 14 de julio (antes habrá una fecha FIFA en marzo, sería con la misma vestimenta que usó hasta entonces).

”Va a haber camiseta nueva chicos. Ya la vi encima, pero no les puedo decir cómo es”, adelantó Nicolás Tagliafico sobre el cambio que hará la marca que viste a la Selección Argentina ininterrumpidamente desde el 2002, variación que, entonces, significará, en este punto, el cierre de una de las etapas más gloriosas en la historia del elenco representativo nacional.

Asimismo, el propio exlateral izquierdo de Banfield e Independiente, en su interacción que ya se hizo característica con sus suscriptores, bajó la espuma con la ansiedad, al admitir que, en la presentación que se le realizó a los jugadores de la Scaloneta, no fue lo que esperaba. ”Debo reconocer que no me convenció… La verdad no me convenció, pero bueno”.

¿Cómo sería la nueva camiseta de la Selección Argentina?

Según Footy Headlines, sitio especializado en indumentaria deportiva, la nueva camiseta de la Selección Argentina tendría solo una franja celeste central y dos del mismo color en la parte inferior de las mangas. Es decir, visualmente, en el frente, aparenta tener solo tres bastones verticales. Además, el logo de la marca y el escudo de la AFA serían estampados en dorado.

En cuanto a la prenda alternativa, no sale demasiado del formato de la que estuvo a disposición del equipo desde la Copa del Mundo de Qatar hasta el momento. Salta del violeta a un azul con un tono bastante parecido, con detalles en celeste y blanco en los costados. Por cierto, tanto la titular como la suplente llevarían cuello redondo.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024?

El sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024 se llevará a cabo el próximo jueves 7 de diciembre en Miami. Allí la Selección Argentina descubrirá cuáles serán sus rivales en la fase de grupos. Hasta entonces, hay 14 participantes confirmados de 16. Además, de la Albiceleste las nueve correspondientes a Conmebol y cuatro de Concacaf que son: México, Estados Unidos, Jamaica y Panamá. Los otros dos cupos los definirán entre Trinidad y Tobago, Costa Rica, Honduras y Canadá.