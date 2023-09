La Selección Argentina ya se encuentra en La Paz para lo que será el duelo ante Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por la complejidad que resulta para la Albiceleste cada visita a los más de 3.500 metros que tiene la capital boliviana pensando en el plano futbolístico, el encuentro refleja una paridad en la previa pese a las diferencias entre los dos planteles.

Luego de tanta duda respecto a su presencia, finalmente Leo Messi viajó con la Selección rumbo a La Paz y hasta se perfila como posible titular pese a haber disputado 12 partidos en el último mes y medio. De esta manera, el capitán del seleccionado campeón del mundo estará en campo de juego ante Bolivia en donde, a su vez, buscará romper con su mala racha en la altura.

Es que si bien en su última visita a tierras bolivianas, Argentina se llevó un triunfo con Messi de protagonista, lo cierto es que Leo, de cuatro encuentros que disputó allí, solo pudo ganar es cotejo y jamás logró convertir goles en La Paz. Incluso, hasta fue partícipe de la histórica goleada en contra por 6 a 1 en lo que fueron las Eliminatorias de cara al Mundial 2010.

En la previa del duelo entre Bolivia y Argentina, y en este contexto en relación a Leo Messi, en las últimas horas un histórico de la Selección Boliviana como el ex arquero José Carlos Fernández dirigió una dura crítica para el campeón del mundo.

En diálogo con D-Sports Radio, el ex golero soltó: “Te lo voy a decir con toda la sinceridad. Están pendientes porque la gente quiere ver a Messi, pero si me preguntas a mí, quiero que juegue. ¿Por qué? He visto los peores dos partidos de su carrera en la ciudad de La Paz, donde yo lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata“.

Además, Fernández se animó a vaticinar que ve paridad respecto al partido de este martes: “No veo mucha diferencia. Argentina siempre es superior, pero siempre está asustada de ir a jugar a La Paz. Es un común denominador de todas las selecciones. Siempre va a asustada a pesar de que ha sacado resultados importantes en su momento“, cerró.

¿Cuándo juegan Bolivia – Argentina por las Eliminatorias?

La Albiceleste y su par boliviana se verán las caras en el estadio Hernando Siles de La Paz este martes a las 17:horas y se verá a través de TyC Sports y TV Pública.

¿Cómo formará Argentina ante Bolivia?

Sin confirmación oficial, y a falta de una práctica en la altura, Scaloni perfila un XI similar al que vio el triunfo en el Monumental frente a Ecuador. De esta manera, el posible once sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister/Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez/Julián Álvarez y Ángel Di María.