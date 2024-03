En una reciente entrevista con LA NACION, Lucas Biglia sacó a la luz su latente malestar por la lesión que le provocó un rodillazo de Alejandro “Papu” Gómez que casi lo deja afuera del Mundial de Rusia 2018. “Jamás me mandó ni un mensaje ni me llamó nunca”, reconoció el ex Milan.

Con su nombre en la tapa de todos los diarios tras la mención de su excompañero, el campeón del mundo esquivó el silencio desde sus redes sociales y publicó una imagen con el trofeo que conquistó en Qatar con la Selección Argentina, logro que nadie le va a poder arrebatar.

Un día más tarde, Papu hizo un posteo motivacional mientras se encuentra en la espera de la resolución de su situación de dopaje, por la cual se encuentra suspendido por dos años.

“Hay que aceptar las tormentas. Los miedos que tenemos. Los momentos de sufrimiento. Es todo parte del proceso y parte del crecimiento”, publicó Gómez en su cuenta oficial de Instagram mientras los focos lo apuntaban tras las declaraciones de Lucas Biglia.

Los comentarios que recibió Papu Gómez en redes

La recepción del mensaje de Papu en redes fue positivo en su mayoría, aunque no faltaron comentarios relacionados a la lesión que le provocó a su excompañero de Selección a pocas semanas del Mundial de Rusia.

“Pedirle disculpas a Biglia va a ser bueno para empezar a hacer el bien”, “pedirle disculpas a Julián (Álvarez)”, algunos de las réplicas que se pueden leer en el posteo que hizo el ex Atalanta en su cuenta de Instagram.

La fuerte revelación de Biglia sobre Papu Gómez

Biglia rompió el silencio sobre el Mundial de Rusia y uno de los temas mencionados fue la lesión que casi lo deja afuera de aquella Copa del Mundo, producto de un rodillazo de Papu Gómez.

“Recién me lo volví a cruzar hace 20 días. Mi hijo lo ve y me dice, ‘papá, me quiero sacar una foto con el Papu’. Y… andá a sacártela, ¿qué le iba a decir? ¿que no porque una vez me rompió todo?”, confesó por primera vez en LA NACION.

Tras revelar que nunca recibió un mensaje del ex Atalanta tras el incidente, Biglia no escondió su reclamo. “Y ya pasaron seis años. ‘Loco, mirá, te pido mil disculpas’, algo así. Yo no soy rencoroso, pero si te portás así, tengo que pensar que no lo hiciste de buena fe. Alessio quería la foto… y tiene la foto, jajaja”, concluyó entre risas.