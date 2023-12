Los que no volvieron a convertir con la Selección Argentina desde el Mundial

Pasó un año de la mayor alegría futbolística que tuvimos en nuestras vidas. No se compara con nada en el planeta que tu nación pueda conquistar el título mundial, y la Selección Argentina lo hizo en Qatar 2022.

Todos sabemos y recordamos con lujo de detalles lo que fue el larguísimo camino que se transitó desde el debut frente a Arabia Sauditahasta la definición contra Francia en el estadio Lusail. Pero hay un detalle que, en cierta parte, preocupa a más de un fanático: la falta de gol que hay en varios futbolistas tras la gesta.

Si nos remontamos a lo que fue el inicio del ciclo que conduce Lionel Scaloni, hasta la cita mundialista fueron Lionel Messi y Lautaro Martínez los goleadores. Pero en el caso del Toro, no logró anotar en la máxima competencia futbolística. Y es algo que aún no puede revertir. Sin embargo, no es el único.

Julián Álvarez, la gran revelación del certamen que se llevó a cabo en Medio Oriente, y que fue el segundo goleador de la Selección Argentina solo por detrás de Messi, no logra anotar con la celeste y blanca desde la semifinal contra Croacia. Y ahora repasaremos uno por uno a quienes lograron festejar en el certamen más importante del universo, y los que no pudieron repetir.

En los siete (7) partidos que disputó la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar, fueron quince (15) los goles convertidos: Messi, con 7, fue el máximo artillero; lo siguió la Araña con 4, y los que solamente anotaron un solo tanto fueron Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Nahuel Molina y Enzo Fernández.

Los jugadores de la Selección Argentina que no hicieron goles después del Mundial de Qatar

Nahuel Molina : el único gol que convirtió con la Selección Argentina fue frente a Países Bajos , en los cuartos de final del Mundial de Qatar disputados el 9 de diciembre de 2022.

: el único gol que convirtió con la fue frente a , en los cuartos de final del disputados el 9 de diciembre de 2022. Alexis Mac Allister : convirtió en una sola ocasión con la camiseta de la Selección Argentina , frente a Polonia por la fase de grupos. Dicho encuentro se disputó el 30 de noviembre de 2022.

: convirtió en una sola ocasión con la camiseta de la , frente a por la fase de grupos. Dicho encuentro se disputó el 30 de noviembre de 2022. Julián Álvarez: luego de su doblete ante Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar, llevada a cabo el 13 de diciembre de 2022, no volvió a convertir goles.

Los jugadores que más rápido convirtieron tras el Mundial de Qatar

Lionel Messi : frente a Panamá , en el Monumental, se llevó a cabo el primer partido desde la conquista en Medio Oriente. Y allí fue que la Pulga se transformó en el primer futbolista de los que anotaron en el certamen que volvió a celebrar por motu proprio.

: frente a , en el Monumental, se llevó a cabo el primer partido desde la conquista en Medio Oriente. Y allí fue que la Pulga se transformó en el primer futbolista de los que anotaron en el certamen que volvió a celebrar por motu proprio. Ángel Di María : en los festejos que se llevaron a cabo dentro de la cancha de River , contra Panamá , Fideo no logró convertir y debió esperar al segundo partido post cita mundialista frente a Curazao .

: en los festejos que se llevaron a cabo dentro de la cancha de , contra , Fideo no logró convertir y debió esperar al segundo partido post cita mundialista frente a . Enzo Fernández : tras marcarle a México en la fase de grupos, el siguiente gol del mediocampista surgido de las inferiores de River Plate fue contra Curazao , el 29 de marzo de 2023.

: tras marcarle a en la fase de grupos, el siguiente gol del mediocampista surgido de las inferiores de fue contra , el 29 de marzo de 2023. Nicolás Tagliafico: su único gol con la Selección Argentina fue tiempo después de la gesta mundialista. Bajo el marco de las Eliminatorias CONMEBOL con vistas al Mundial de 2026, el lateral izquierdo le anotó a Bolivia, el 12 de septiembre de 2023.

Los campeones del mundo que nunca convirtieron un gol con la Selección Argentina

De los 26 futbolistas que formaron parte de la gesta en el Mundial de Qatar, solamente hay siete (7) que nunca tuvieron la posibilidad de celebrar un gol con la camiseta de la Selección Argentina: Franco Armani, Gerónimo Rulli, Emiliano Martínez, Juan Foyth, Marcos Acuña, Lisandro Martínez y Exequiel Palacios, son los que integran la lista hasta el momento.