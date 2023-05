Mascherano habló SIN VUELTAS sobre su continuidad en la Selección Sub 20 tras la eliminación

Con goles de Muhammad y Sarki, Nigeria venció a Argentina por 2 a 0, en el marco de los octavos de final del Mundial Sub 20, por lo que de esta manera clasificó a los cuartos, mientras que el equipo de Javier Mascherano quedó eliminado.

Una vez que finalizó el partido, el entrenador de la Selección Argentina habló con los medios presentes, y una de las consultas fueron sobre su futuro, ya que una vez finalizado el Sudamericano presentó su renuncia, pero tras llamados de Tapia, Messi y Scaloni, volvió a dirigir.

Sin vueltas, Mascherano respondió: “Con Chiqui tengo una gran relación, y continuaré hasta que el día que él quiera. Él sabe que todos los días tiene mi renuncia en el escritorio y él lo va a decidir”.

Y agregó: “La realidad es que no volví solo por este Mundial. la idea es seguir y lo voy a hacer hasta que la gente que decida crea que sirvo para esto y sigo aportándole cosas. Hasta el momento es así, y no hay mucho más que decir. Hay que diferenciar mucho lo que pasó en el Sudamericano con lo que pasó acá. Te eliminan y hay formas, y hoy no merecimos quedar eliminados”.