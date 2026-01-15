Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Mundo

Miroslav Klose teme que Lionel Messi le quite su récord en la Copa del Mundo 2026

El delantero alemán se ubica en la cima de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Miroslav Klose, de 16 goles en la Copa del Mundo, cree que Lionel Messi o Kylian Mbappé lo van a superar en el Mundial 2026.
Miroslav Klose, de 16 goles en la Copa del Mundo, cree que Lionel Messi o Kylian Mbappé lo van a superar en el Mundial 2026.

Miroslav Klose sabe que, tarde o temprano, lo bajarán de la estadística que lo exhibe como el máximo artillero en la historia de la Copa Mundial. Es que el alemán está en la cima de la clasificación con 16 anotaciones en 24 partidos disputados repartidos en cuatro ediciones del certamen: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente”, le dijo al portal Sport Bild el exdelantero del Werder Bremen, Bayern Munich y Lazio, entre otros.

Claro es que los otros dos jugadores que se ubican en el podio, al igual que él, ya no juegan. Es decir, no pueden superarlo. Uno es Ronaldo Nazário con 15 gritos en 19 presentaciones (en cuatro Copas del Mundo: 1994, 1998, 2002 y 2006) y su compatriota Gerd Muller que se coloca tercero con 14 celebraciones en 13 compromisos (1970 y 1974).

En tanto que Lionel Messi, que es casi un hecho que participará del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 exhibe 13 goles en 26 partidos (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), mientras que Kylian Mbappé, que en la actualidad es el delantero más determinante de, por lo menos, Europa, ya suma 12 en 14 (2018 y 2022).

Miroslav Klose acumuló 16 goles en 24 partidos en la Copa del Mundo.

Miroslav Klose acumuló 16 goles en 24 partidos en la Copa del Mundo.

De igual modo, Klose subrayó que hay otros dos registros en los que todavía mantiene la esperanza para seguir viéndose en lo más alto: “Creo que todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único jugador que ha jugado cuatro semifinales”.

Publicidad

Top cinco de los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo

La ambición de Enzo Fernández con la Selección Argentina de cara a la Copa Mundial 2026

ver también

La ambición de Enzo Fernández con la Selección Argentina de cara a la Copa Mundial 2026

Brasil da soluciones a uno de los problemas de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

ver también

Brasil da soluciones a uno de los problemas de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

1_Miroslav Klose: 16

2_Ronaldo: 15

3_Gerd Müller: 14

4_Just Fontaine y Lionel Messi: 13

5_Pelé y Kylian Mbappé: 12

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Miroslav Klose teme que Messi lo supere como máximo goleador en la historia de los Mundiales: “Yo no lanzaba los penales”
Mundial 2026

Miroslav Klose teme que Messi lo supere como máximo goleador en la historia de los Mundiales: “Yo no lanzaba los penales”

La ambición de Enzo Fernández con la Selección Argentina de cara al Mundial
Selección Argentina

La ambición de Enzo Fernández con la Selección Argentina de cara al Mundial

Cristiano Ronaldo volvió a convertir en Al Nassr y le sacó más ventaja a Messi rumbo al récord de los 1000 goles
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo volvió a convertir en Al Nassr y le sacó más ventaja a Messi rumbo al récord de los 1000 goles

Tras el doblete en Copa del Rey, Chimy Ávila y Pellegrini mandaron un mensaje a Boca y todos sus pretendientes
Fútbol europeo

Tras el doblete en Copa del Rey, Chimy Ávila y Pellegrini mandaron un mensaje a Boca y todos sus pretendientes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo