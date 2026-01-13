La ambición de Enzo Fernández con la Selección Argentina de cara a la Copa Mundial 2026

Enzo Fernández se acopló a la Selección Argentina cuando el combinado nacional ya era campeón de la Copa América de Brasil 2021 (en la que derrotó al elenco local 1 a 0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro) y de la Copa de Campeones UEFA – Conmebol 2022 (que le ganó a Italia al superarlo 3 a 0 en el Estadio de Wembley).

Y desde aquel histórico partido con México en el Estadio Icónico de Lusail de Doha (en el que ingresó en el segundo tiempo en el lugar de Guido Rodríguez y marcó el 2 a 0) por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, que el exfutbolista de River y Benfica se convirtió en una pieza fundamental del esquema de Lionel Scaloni.

Fue clave en la consagración en Medio Oriente, en el título de la Copa América de Estados Unidos 2024 y en la clasificación holgada para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en unas Eliminatorias Conmebol en la que la Albiceleste terminó primero (destacándose en el camino las victorias sobre Brasil en el Maracaná y en el Estadio Monumental).

No obstante, Enzo Fernández no se conforma con lo cosechado en sus cortos 24 años y ya advirtió que, más allá de que le queda prácticamente el 50 por ciento de la temporada con el Chelsea, se enfoca en lo que será la defensa del título logrado en Qatar 2022. ”Hay que volver a ganar. Lo que pasó, pasó”, comentó en su participación en el programa ‘Por El Mundo’ conducido por Marley.

Vale mencionar que antes de su debut frente a Argelia el 16 de junio en Kansas City, la Selección Argentina se jugará otro título: la Finalissima con España (campeón de la Euro de Alemania 2024), que quedó pautada por Conmebol y UEFA (en línea con la AFA y la RFEF) para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail.

Todos los frentes que le quedan a Enzo Fernández en la temporada con el Chelsea

Enzo Fernández aún no se puede centrar en la Copa del Mundo, básicamente porque se le avecina la etapa de definición de los torneos que lleva adelante con el Chelsea. Por un lado, precisa repuntar en la Premier League, en la cual, de momento, se ubica octavo con 31 puntos. Por el otro, está peleando por uno de los cupos directos para los Octavos de Final de la Champions League (al término de la sexta jornada quedó decimotercero con 10 unidades).

Publicidad

Publicidad

ver también Luca Zidane, arquero de Argelia, ya se mentaliza en el partido con Argentina en el debut del Mundial 2026

ver también Piden fin de ciclo para la figura de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Y como si fuera poco, tiene los compromisos con el Arsenal por la Semifinal de la EFL Cup (duelo a partidos a ida y vuelta fijados para el 14 de enero y 3 de febrero) y con el Hull City por la Cuarta Ronda de la FA Cup (14 de febrero).

En síntesis