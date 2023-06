Las redes sociales una vez más hicieron pública una noticia que nadie sabía: El Tucu Correa se casará con su pareja, Chiara Casiraghi. A través de las historias de Instagram, las amigas de la novia compartieron imágenes de lo que fue la despedida de soltera.

Entre las invitadas que compartieron la divertida noche de chicas en una lujosa discoteca de Miami, se destacaron Oriana Sabatini, pareja de Paulo Dybala, Valentina Martín, novia de Juan Sebastián Verón y Diana Arnopoulos, la mujer del ex tenista argentino, Pico Mónaco.

Chiara Casiraghi es la hija del ex futbolista y subcampeón del Mundo con la Selección de Italia en 1994, Pierluigi Casiraghi. Actualmente, además de ser modelo, es estudiante de Comunicación y Bellas Artes en la Universidad Católica de Milán. En marzo de 2022, la italiana compartió por primera vez imágenes en Buenos Aires, siendo que viajó a acompañar a su pareja por la fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar en el duelo ante Venezuela. Sin embargo, la primera vez que se los vio juntos en público fue en la celebración de la Copa Italia de ese año, conquistada por el Inter de Milán.

Suelen compartir publicaciones en donde se los ve disfrutando de vacaciones en exóticos destinos, comidas juntos y por supuesto en el campo de juego. Además, la modelo lo acompañó al país en diferentes oportunidades. Incluso durante el Mundial, competición de la cual el Tucu se vió obligado a bajar de la lista de convocados por una lesión, pasaron varios días en el norte argentino.