Pablo Maffeo fue la gran sorpresa de la lista de Lionel Scaloni de la Selección Argentina en esta doble fecha FIFA en donde la campeona del mundo enfrentará a Uruguay y Brasil en La Bombonera y el Maracaná respectivamente. Con 26 años, y habiendo nacido en la ciudad de Sant Joan Despí en Cataluña, Maffeo puede ser parte de la Albiceleste debido a su nacionalidad albiceleste de parte de su madre, oriunda de Argentina pero radicada en España hace años.

En el seleccionado español integró las filas de juveniles, ya que fue parte de la “Furia Roja” en la sub 17 y la sub 20, pero al no haber recibido propuestas concretas en la Mayor, a Maffeo le llegó el llamado de la Selección Argentina y no dudó en ser parte de la vigente campeona del mundo.

Marisa Becerra, la madre del defensor que fue llamado por Lionel Scaloni, habló en exclusiva con Bolavip Argentina en las últimas horas y reveló cómo sintió su familia y el propio Maffeo su presencia en la nómina de la Selección Argentina, destacando también el motivo por el que eligió a la Albiceleste por encima de España y de otra selección que quiso tentarlo con una convocatoria: Italia.

Es que así como su madre es argentina y él nació en España, el padre de Pablo Maffeo es oriundo de Italia (de raíces napolitanas), y aún con la chance de estar presente en cualquiera de las dos selecciones europeas, ante el llamado de la campeona del mundo, el lateral derecho no dudó para elegir el combinado nacional que representará durante su carrera, y así lo retrató Marisa Becerra en la entrevista que le realizó Bolavip : “Esto es un sueño que parece irreal. Cualquiera de las tres le hubiese hecho la misma ilusión, pero en este momento siendo Argentina la campeona del mundo, teniendo a lo largo del tiempo las camisetas de los jugadores argentinos como Maradona, y siempre viéndolos como ídolos. Creo que en este momento, su corazón estaba con la Albiceleste, sin dudas”.

Además, su madre destacó que en el mundo del fútbol “no hay secretos” a la hora de responder sobre un interés de parte de Italia y España, dejando asentado que tuvo seguimientos de aquellas selecciones. Sobre esto, explayó: “No escuché ni leí nada respecto a eso. Lo que sí sé, es que evidentemente así como lo conocen y lo siguen desde Argentina, en España también e imagino que en Italia también. En el mundo del fútbol todos se conocen, no creo que haya ningún secreto con los seguimientos a Pablo en todas las selecciones. No creo que haya sido como una carrera, sino que son momentos en donde alguien pueda necesitarlo para sus equipos. Esta, en Argentina, fue la gran ocasión”. Maffeo jugará para la Selección Argentina, ya que por su edad, con solo disputar un minuto en el equipo de Lionel Scaloni, quedará blindado de por vida en la Albiceleste.

Qué dijo la madre de Pablo Maffeo sobre la convocatoria

Respecto al momento en el cual toda la familia Maffeo se enteró del llamado del lateral derecho al seleccionado, Marisa Becerra soltó: “Para nosotros eso es como un sueño. Hace unos meses, desde Argentina se pusieron en contacto con él y primero parecía que sí, luego que no. De hecho, ni nos preocupamos por hacer los papeles en ese momento porque no creíamos que podía llegar a suceder. Esta última semana pasó que nos llamó Pablo y nos dice que parece que sí, y ahí hubo que coordinar todo con el consulado argentino en Mallorca (donde vive Maffeo) para mover papeles. Parecía que no iba a pasar y finalmente pasó, y ya con todos los papeles firmados me llamó, me dio la sorpresa y fue increíble”.

La frase de Pablo Maffeo sobre su llamado a la Selección Argentina

Antes de emprender el viaje rumbo a Argentina, en diálogo con el canal oficial del Mallorca, el defensor se refirió al llamado de la Albiceleste y de su presencia allí: “Súper feliz, súper orgulloso. Es increíble. Estoy agradecido a Argentina y orgulloso de poder defender la camiseta. Las estrellas pesan, a día de hoy es la mejor selección del mundo, entonces es pura ilusión”, destacó. Luego, añadió: “Mi madre es argentina, mi padre es italiano. Obviamente, ella era la primera persona que se merecía saber esto. Lo primero que hice fue llamarla. No se lo creía al principio, pensaba que le estaba gastando una broma de las mías”.