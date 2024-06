El cuerpo técnico que lidera Javier Mascherano no solo tuvo que desafectar a Equi Fernández de la Sub-23.

No solo Equi Fernández: por lesión, el jugador que Mascherano desafectó de la Selección Argentina

En las últimas horas, la Selección Argentina sufrió una pésima noticia como lo fue la baja de Ezequiel Fernández, que debió ser desafectado por una lesión muscular y ahora deberán esperar a su recuperación para que Javier Mascherano defina si podrá llevarlo a los Juegos Olímpicos París 2024.

Así como el futbolista de Boca debió retirarse del predio Lionel Andrés Messi, hubo otro jugador importante para Mascherano que encendió las alarmas y corre riesgo de no viajar a Francia: Juan Ignacio Nardoni sufrió una fuerte sobrecarga en el isquiotibial, algo que también lo obligó a salir del triunfo contra Deportivo Riestra.

Por el momento, en la Albiceleste no tienen certezas del estado físico del mediocampista de Racing Club, quien no pudo continuar con el entrenamiento. En Avellaneda ya están al tanto de la situación y esperan que no pase a mayores, ya que es de los puntos altos del plantel que lidera Gustavo Costas.

En las próximas horas se confirmará la lesión que padeció Nardoni, quien ya abandonó la concentración y, por una cuestión lógica, se perderá los amistosos contra Paraguay, los cuales se disputarán en los estadios de Huracán y Lanús, a puertas cerradas.

Juan Nardoni podría perderse los Juegos Olímpicos. (Foto: Prensa AFA)

¿Cuándo juega la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos tienen la particularidad de que empiezan antes que la ceremonia de apertura. Debido a la alta exigencia y al poco tiempo de descanso entre partido y partido deben comenzar antes de lo que es la presentación oficial de la cita olímpica. No es la única disciplina que debe hacer lo mismo.

Para París 2024, a partir de esto, el torneo masculino de fútbol comenzará el día 24 de julio, dos días antes de la inauguración oficial de los Juegos. Se extenderá hasta el día 10 de agosto, uno antes de la ceremonia de cierre.

¿Dónde juega la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La competencia de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024 sería una de las pocas que se juega fuera de la capital de Francia, ya que sumará otras sedes. Además del Parque de los Príncipes de París, las demás sedes elegidas son Nantes, Burdeos, Marsella, Niza, Saint-Étienne y Lyon.