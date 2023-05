A casi una semana de lo que fue el último clásico entre Boca y Racing, donde los dirigidos por Jorge Almirón resultaron victoriosos, aún se sigue jugando. Tras la igualdad de la Academia por CONMEBOL Libertadores, apareció Facundo Mura con munición muy pesada para los jugadores boquenses, quienes lo sacaron del partido por un corte en la cabeza tras un codazo de Sebastián Villa y un planchazo de Valentín Barco.

El lateral derecho de Racing terminó con una herida contuso cortante en región fronto-parietal izquierdo y tuvieron que aplicarle dos puntos externos y cinco internos para suturar. Pero más allá de lo que ocurrió con el ex Colón, hubo una gresca que terminó con un expulsado por lado.

Después de que Gonzalo Piovi intentara tumbar a Luis Vázquez por medio de una patada similar a la que Agustín Sández quiso dar en la cancha de San Lorenzo, comenzó el tole-tole en el campo de juego y el árbitro Andrés Merlos decidió mostrarle la tarjeta roja a Martín Payero y también a Juan Ignacio Nardoni, quien fue golpeado por el ex Banfield mientras era tomado por la espalda por parte de Luis Advíncula.

A raíz de esta determinación que tomó el colegiado, desde la Academia se decidieron a realizar el reclamo en el Tribunal de Disciplina para que revieran la sanción a Nardoni y le anularan la expulsión, ya que consideraban que no había accionado como para que Merlos tomara la conocida medida. Pero no hubo caso.

En las últimas horas, desde la Asociación del Fútbol Argentino dieron a conocer el Boletín Oficial con los fallos dictados por el Tribunal de Disciplina, en donde confirmaron que tanto el ex Unión como Payero fueron sancionados con una jornada de suspensión. De esta manera, Boca no tendrá a su mediocampista interno en el Superclásico ante River, mientras que Racing no podrá utilizar al volante central contra Talleres.