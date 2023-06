En las últimas convocatorias de Lionel Scaloni, para disputar las fechas FIFA posteriores a la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, llamaron la atención por una ausencia repetida: Alejandro “Papu” Gómez no volvió a integrar el plantel de la Selección Argentina después del título mundial y los rumores dispararon para todas partes.

La teoría más descabellada es, curiosamente, la que más repercusión tomó en los últimos meses en redes sociales. Esta acusa fuertemente al volante del Sevilla de haber aplicado “magia negra” para poder participar del último Mundial, a costa de la lesión de Giovani Lo Celso. Imágenes distantes del Papu con sus compañeros, sumado a la falta de actividad en redes sociales, alimentaron la conspiración.

Para intentar frenar el avance del runrún, Leandro Paredes fue quien decidió romper el silencio sobre esta cuestión y se convirtió en el primer jugador de la Albiceleste en meterse en el tema. “Lo del Papu Gómez es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué, pero no, no pasó nada”, explicó desde un principio. Sin embargo, durante todo el desarrollo de la respuesta, el volante no volvió a mencionar a su excompañero.

“Nosotros no le damos bola porque sabemos como es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar“, dijo Paredes sobre los medios de comunicación. Luego, el campeón del mundo dejó en claro que el vestuario está sano. “Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola“, concluyó. Una respuesta que abrió más preguntas que las que había antes.