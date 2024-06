El relator, quien estuvo en el Mundial 2022, no forma parte de los partidos de la Selección Argentina en la Copa América 2024.

Por qué Rodolfo de Paoli no relata a la Selección Argentina en la Copa América 2024

Los partidos de la Selección Argentina en la Copa América 2024 tienen varias pantallas disponibles. Es que hay hasta cuatro señales distintas en donde se pueden ver los encuentros (TV Pública, Telefé, TyC Sports y D Sports). Sin embargo, Rodolfo de Paoli, quien supo relatar al combinado albiceleste durante el Mundial de Qatar 2022, no forma parte de las transmisiones.

De Paoli, quien supo estar en TyC Sports, no relata a la Selección Argentina, algo que llama la atención, puesto que lo viene haciendo desde hace varios años. De hecho, para la final de Qatar 2022, supo inmortalizar la frase “somos todos Montiel“, momentos antes de que el ex jugador de River convierta el gol del título del mundo.

¿Por qué Rodolfo de Paoli no relata en TyC Sports a la Selección Argentina en la Copa América 2024?

A comienzos de junio, un par de semanas antes de que inicie la Copa América, TyC Sports confirmó que Rodolfo de Paoli no formaría parte de sus transmisiones para los partidos. Si bien en un primer momento se había confirmado su presencia, al final hubo marcha atrás.

No obstante, pese a confirmarse su baja, no trascendieron los motivos por los que Rodolfo de Paoli no forma de las transmisiones de TyC Sports. Una posible razón tendría que ver con que decidió priorizar su carrera como director técnico.

Rodolfo de Paoli, en su paso como DT de Patronato (Getty Images).

El último club que dirigió fue Independiente Rivadavia de Mendoza. Sólo estuvo en siete partidos entre noviembre de 2022 y febrero de 2023. Desde ese entonces no volvió a hacerse cargo de algún club. En todo caso, puede estar esperando alguna oferta.

¿Quién reemplaza a Rodolfo de Paoli en las transmisiones de TyC Sports en la Copa América 2024?

El relator elegido por TyC Sports para los partidos de la Selección Argentina en la Copa América 2024 es Hernán Feler, por lo que se convierte en el reemplazante de Rodolfo de Paoli.

A Feler, se le suman los comentarios de Ariel Senosiain, quien sigue como comentarista de los encuentros de la ‘Albiceleste’. En tanto, Gastón Edul hace el trabajo de campo de juego.