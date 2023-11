Todo el mundo está hablando del golazo de Alejandro Garnacho para Manchester United en el partido ante Everton en la Premier League. Probablemente, sea elegido el mejor tanto de la temporada y no es para menos. A partir de esto, empezaron a indagar más en la vida y hasta las redes sociales del futbolista argentino. Se supo que Lionel Messi no lo sigue en Instagram.

Pese a que son compañeros en la Selección Argentina, Messi no sigue a Garnacho. Detalle que pasó desapercibido hasta ahora que Rio Ferdinand lo mencionó en su podcast y lo relacionó con la idolatría que tiene la figura de Manchester United por Cristiano Ronaldo.

“Mi hijo me dijo el otro día que (Leo) Messi le había dejado de seguir. No le importa (a Garnacho) salir diciendo: ‘Soy un hombre de (Cristiano) Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo’. Incluso cuando está en la Selección Argentina“, comentó el ex defensor de los ‘Diablos Rojos’ en su podcast Vibe with Five.

Garnacho prefiere a Cristiano Ronaldo sobre Messi

El argumento utilizado por Ferdinand tiene sustento. Luego de clavar su golazo ante Everton, el propio Garnacho realizó un posteo en donde comparaba su propio gol con el que hizo Cristiano Ronaldo cuando jugaba para Real Madrid el 3 de abril de 2018 ante Juventus.

Momentos antes se había viralizado una publicación en donde se comparaba el gol del jugador de Manchester United con un golazo similar de Messi con PSG. Pero el joven extremo prefirió mencionar a Cristiano Ronaldo, su ídolo futbolístico y con quien simpatiza como lo demuestra habitualmente.

Para celebrar su enorme tanto ante Everton, el ‘Bichito’, como es conocido, decidió festejar a lo Cristiano. Fue hasta la zona del córner e hizo el ‘siu‘, el clásico festejo de gol del futbolista portugués, hoy en Al Nassr de Arabia Saudita.

Rio Ferdinand: “El gol de Garnacho fue mejor que el de Rooney”

En el podcast, a Ferdinand le preguntaron qué gol fue mejor si el que convirtió Garnacho o el que hizo Wayne Rooney ante Manchester City en 2011, en el cual Rio estaba en el campo de juego. “El de Garnacho (…) Uno fue con la espinillera, el otro con la bota. Lo siento, Wazza. Ese gol es mejor que el de (Wayne) Rooney. Corría lejos de la portería, un poco más lejos de la portería, en ángulo. Fue increíble, un momento impresionante“, dijo.

A su vez, el ex defensor y ahora analista de la Premier League confesó cómo vivió el golazo del extremo. “Estaba en el salón, con mi familia y nos pusimos como locos. Fue una locura. Incluso mi hijo pequeño, al que se le acababa de caer un diente, intentaba dar patadas por encima de la cabeza en el salón, como probablemente millones de niños pequeños de todo el mundo en aquella época“, comentó.