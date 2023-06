“No me hace falta jugar tres partidos con Argentina. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa“. Con esta frase, Alejandro Garnacho despejó cualquier tipo de dudas respecto a su futuro a nivel selecciones, afirmando contundentemente que será parte de la Albiceleste todo el resto de su carrera, sin importar el blindaje necesario que pide FIFA de parte de la delegación.

Como si fuera poco, en lo que fue su primera nota para medios argentinos, Garnacho fue aún más claro cuando dialogó con TyC Sports este lunes desde Beijing: “Me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena“.

Así como esto se celebró como un triunfazo en Argentina, ya que gracias al programa de scouting de la Selección se logró obtener una de las joyas más grandes a nivel mundial, en España no cayeron nada bien sus declaraciones y su decisión terminante de decirle que no al seleccionado campeón del mundo en 2010 causó repudio en tierras ibéricas.

Es que sin ir más lejos, desde el Diario Marca resaltaron detalles de sus frases dichas en TyC Sports y su intento de disimular el acento español, algo que no cayó bien entre varios lectores de aquel periódico ya que se ocuparon de liquidar a Garnacho en comentarios varios sobre este punto.

Entre ellos, uno no tuvo piedad con “Garna” y le dedicó ofensivas palabras en la caja de comentarios de Marca: “Vaya ridículo más espantoso, este tío tiene un acento español muy marcado, y ahora habla así hipermega forzado para que en Argentina lo acepten, menudo ridículo, nace en España, se cría en España, tiene acento español, de padre español, jajaja ridículo sin personalidad“, expresó el usuario de nombre “Sancocho”. Garnacho eligió Argentina como su nación, y en España eso, se ve que dolió.