Por el segundo amistoso de la Fecha FIFA de octubre, la Selección Argentina se impuso este martes por un categórico 6-0 ante su par de Puerto Rico en el Chase Stadium. La Albiceleste contó con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, además del tanto de Gonzalo Montiel y el de Steven Echevarria, en contra.

De esta manera, los campeones del mundo tuvieron un cierre de gira ideal, con un saldo de dos triunfos y sin recibir goles luego de lo que fue el triunfo por la mínima ante Venezuela el viernes en el Hard Rock Stadium.

Tras la goleada de este martes ante los Ticos, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre la actuación de sus dirigidos. Especialmente, destacó el rol de Nicolás González, a quien volvió a utilizar como lateral izquierdo a pesar de que no es su posición predilecta.

“Nico jugó ahí porque puede hacerlo. En ese puesto teníamos solo a Tagliafico, que lo queríamos cuidar. El Huevo Acuña no estaba en condiciones para jugar. Aunque no es su puesto natural, dónde lo ponés va a cumplir. ¿Por qué no usarlo ahí?”, resaltó el de Pujato.

Además, el entrenador campeón en Qatar 2022 dio detalles sobre cómo se gestó la decisión de que Lionel Messi fuera titular a pesar de haber disputado el sábado un compromiso crucial para Inter Miami.

“Ayer le pregunté si estaba para jugar y me dijo que sí. Para nosotros es siempre una alegría. Entrenó con nosotros la semana pasada y después decidimos que no lo íbamos a utilizar contra Venezuela. Ha podido jugar este partido”, compartió el DT argentino.

Lo que viene para la Selección Argentina

Lo próximo en el calendario para los de Scaloni son los amistosos de la Fecha FIFA de noviembre. Hasta el momento, solo está confirmado el choque en Angola ante el combinado local. AFA busca al segundo rival, posiblemente también en África.

