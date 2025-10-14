Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Pese a la abultada goleada ante Puerto Rico, los hinchas estallaron contra un titular de la Selección Argentina: “Nunca vi un milagro tan grande”

A través de las redes sociales, los hinchas llenaron de críticas a uno de los jugadores que Lionel Scaloni utilizó ante Puerto Rico.

Por Julián Mazzara

Argentina celebra un gol frente a Puerto Rico.
© Getty ImagesArgentina celebra un gol frente a Puerto Rico.

No tuvo oposición alguna. Sin despeinarse, la Selección Argentina apabulló a su par de Puerto Rico, en el Chase Stadium, y cerró su gira estadounidense bajo el marco de una nueva fecha FIFA. Tanto ante Venezuela como frente al elenco comandado por el inglés Charlie Trout, en el plantel campeón del mundo hubo diversas pruebas pensando en el Mundial 2026.

Hubo un doblete de Alexis Mac Allister, otro de Lautaro Martínez, además de lo que fueron los goles de Gonzalo Montiel y el que Steven Echevarría anotó en propia puerta. Pero también se dieron los debuts de Facundo Cambeses, Aníbal Moreno, José Manuel López y Lautaro Rivero, quienes sumaron sus primeros minutos con la Albiceleste.

Entre todo lo que ocurrió dentro de la goleada, a Lionel Scaloni le cuestionaron la presencia de Giuliano Simeone, quien jugó su noveno partido con el combinado nacional. El rendimiento del extremo de Atlético de Madrid no fue el mejor, y en las redes sociales lo llenaron de críticas. Incluso, se mostraron muy molestos porque el Cholito ya tendría asegurada su presencia en la próxima cita mundialista.

“El hijo de Simeone no se puede gambetear al 3 de Puerto Rico. Nunca vi un milagro tan grande como este pibe pudiendo vivir del fútbol solo por correr rápido”, exclamó el usuario @notluisdelpi en Twitter, pero no fue el único que se expresó sobre el nivel que presentó el ex Real Zaragoza y Deportivo Alavés.

“Se va Simeone, por fin”; “Simeone no puede destacar ni contra Puerto Rico. Es la mentira más grande que vio el fútbol en los últimos 55 años”; y “Tener que ver a Giuliano Simeone y Nico González al mismo tiempo en la Selección es la tortura más cruel que existe”, fueron otros de los comentarios en donde cuestionaron al futbolista de 22 años.

Las críticas de los hinchas contra Giuliano Simeone

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Las estadísticas de Giuliano Simeone vs. Puerto Rico

  • Minutos: 58′
  • Goles: 0
  • Asistencias: 0
  • Pases clave: 1
  • Centros (acertados): 1 (1)
  • Pases precisos: 27/30 (90%)
  • Pases en el campo rival (precisión): 24/27 (89%)
  • Pases en el campo propio (precisión): 4/4 (100%)
  • Tiros totales: 0
  • Tiros a puerta: 0
  • Disparos bloqueados: 0
  • Toques: 39
  • Toques fallidos: 2
  • Regates (completados): 1 (0)
  • Posesión perdida: 7
  • Entradas (ganadas): 1 (1)
  • Intercepciones: 1
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 1
  • Duelos en el suelo (ganados): 5 (1)
  • Duelos aéreos (ganados): 1 (1)
  • Faltas: 3
  • Regateado: 0
Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

ver también

Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

  • Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.
  • Argentina vs. rival a definir – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio Internacional Kaloor de Kerala, India.
  • SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00 hs – Washington D. C., Estados Unidos
  • Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*
  • Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
  • Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
    *AMISTOSOS A CONFIRMAR
Las únicas 3 dudas que tendría Scaloni para armar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial de 2026

ver también

Las únicas 3 dudas que tendría Scaloni para armar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial de 2026

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Julián Álvarez no juega en Argentina vs. Puerto Rico: el motivo
Selección Argentina

Julián Álvarez no juega en Argentina vs. Puerto Rico: el motivo

River y la filial de Puerto Rico en la que jugó Gancedo y que compitió en el fútbol de Estados Unidos
Fútbol Internacional

River y la filial de Puerto Rico en la que jugó Gancedo y que compitió en el fútbol de Estados Unidos

Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico: qué canal lo pasa y a qué hora se juega
Selección Argentina

Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico: qué canal lo pasa y a qué hora se juega

Los puntajes 1x1 de la Selección Argentina vs. Puerto Rico por el amistoso internacional
Selección Argentina

Los puntajes 1x1 de la Selección Argentina vs. Puerto Rico por el amistoso internacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo