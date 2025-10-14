Pese a la abultada goleada ante Puerto Rico, los hinchas estallaron contra un titular de la Selección Argentina: “Nunca vi un milagro tan grande”

No tuvo oposición alguna. Sin despeinarse, la Selección Argentina apabulló a su par de Puerto Rico, en el Chase Stadium, y cerró su gira estadounidense bajo el marco de una nueva fecha FIFA. Tanto ante Venezuela como frente al elenco comandado por el inglés Charlie Trout, en el plantel campeón del mundo hubo diversas pruebas pensando en el Mundial 2026.

Hubo un doblete de Alexis Mac Allister, otro de Lautaro Martínez, además de lo que fueron los goles de Gonzalo Montiel y el que Steven Echevarría anotó en propia puerta. Pero también se dieron los debuts de Facundo Cambeses, Aníbal Moreno, José Manuel López y Lautaro Rivero, quienes sumaron sus primeros minutos con la Albiceleste.

Entre todo lo que ocurrió dentro de la goleada, a Lionel Scaloni le cuestionaron la presencia de Giuliano Simeone, quien jugó su noveno partido con el combinado nacional. El rendimiento del extremo de Atlético de Madrid no fue el mejor, y en las redes sociales lo llenaron de críticas. Incluso, se mostraron muy molestos porque el Cholito ya tendría asegurada su presencia en la próxima cita mundialista.

“El hijo de Simeone no se puede gambetear al 3 de Puerto Rico. Nunca vi un milagro tan grande como este pibe pudiendo vivir del fútbol solo por correr rápido”, exclamó el usuario @notluisdelpi en Twitter, pero no fue el único que se expresó sobre el nivel que presentó el ex Real Zaragoza y Deportivo Alavés.

“Se va Simeone, por fin”; “Simeone no puede destacar ni contra Puerto Rico. Es la mentira más grande que vio el fútbol en los últimos 55 años”; y “Tener que ver a Giuliano Simeone y Nico González al mismo tiempo en la Selección es la tortura más cruel que existe”, fueron otros de los comentarios en donde cuestionaron al futbolista de 22 años.

Las críticas de los hinchas contra Giuliano Simeone

Las estadísticas de Giuliano Simeone vs. Puerto Rico

Minutos: 58′

Goles: 0

Asistencias: 0

Pases clave: 1

Centros (acertados): 1 (1)

Pases precisos: 27/30 (90%)

Pases en el campo rival (precisión): 24/27 (89%)

Pases en el campo propio (precisión): 4/4 (100%)

Tiros totales: 0

Tiros a puerta: 0

Disparos bloqueados: 0

Toques: 39

Toques fallidos: 2

Regates (completados): 1 (0)

Posesión perdida: 7

Entradas (ganadas): 1 (1)

Intercepciones: 1

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 1

Duelos en el suelo (ganados): 5 (1)

Duelos aéreos (ganados): 1 (1)

Faltas: 3

Regateado: 0

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

Argentina vs. rival a definir – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio Internacional Kaloor de Kerala, India.

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00 hs – Washington D. C., Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13.00 hs – Washington D. C., Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR