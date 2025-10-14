Argentina vs. Puerto Rico por el amistoso internacional: hora, TV y formaciones

El compromiso entre la Albiceleste y los Ticos iniciará a las 21, hora argentina, y se podrá seguir a través de las pantallas de Telefe y TyC Sports.

El duelo de esta noche en Miami será el primero entre ambas selecciones. Así, la Albiceleste llegará a 84 rivales enfrentados en su historia.

En el Chase Stadium, la casa de Inter Miami, la Selección Argentina enfrenta este martes a su par de Puerto Rico en el marco del amistoso internacional por la Fecha FIFA de octubre. Con arbitraje de Armando Villarreal, el encuentro iniciará a las 21 y se podrá sintonizar a través de TyC Sports o Telefe.

Luego de la victoria ante Venezuela en el duelo del último viernes, la Albiceleste contará con la presencia de Lionel Messi, que será titular ante los caribeños. El astro rosarino viene de jugar para Inter Miami en un duelo clave por la MLS, dónde anotó dos goles.