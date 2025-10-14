Es tendencia:
Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Puerto Rico por el amistoso internacional: jugador por jugador

Las calificaciones de los futbolistas de la Albiceleste en la paliza 6-0 ante la nación centroamericana en el New Chase Stadium de Miami.

Por Bruno Carbajo

La Selección Argentina goleó a Puerto Rico en Miami.
© GettyLa Selección Argentina goleó a Puerto Rico en Miami.

Emiliano Martínez (7): Respondió con solvencia en cada remate donde lo llamaron, incluyendo un disparo lejano sorpresivo y difícil. Siempre una garantía.

Gonzalo Montiel (7): Marcó un golazo de volea y fue una amenaza constante por la derecha con sus desbordes. Una opción de ataque clave para romper la cerrada defensa rival.

Leonardo Balerdi (6): No pasó sobresaltos y ayudó a sostener al equipo en campo contrario. Estuvo atento para presionar alto y recuperar la pelota.

Nicolás Otamendi (6): Como su compañero de zaga, se mostró seguro y fue el líder de la línea defensiva adelantada.

Nicolás González (7): Probado como lateral izquierdo, se acomodó con el correr de los minutos. Aportó criterio en sus proyecciones, asistió por duplicado y tuvo fortuna en el remate del cuarto gol.

Rodrigo De Paul (6): El despliegue y la actitud de siempre, con la pelota pasando por sus pies en cada construcción. Tal vez le faltó animarse un poco más al remate de media distancia para sorprender.

Alexis Mac Allister (8): Con dos goles, el jugador más determinante del partido gracias a su eficacia y olfato goleador. Marcó dos goles y se consolidó como el volante con más llegada del ciclo Scaloni.

Giovani Lo Celso (6): Intermitente. Buscó asociarse con Messi en el juego interno, pero la falta de espacios limitó su influencia en el resultado. Tuvo pocos chispazos y contacto con el balón.

Giuliano Simeone (5): Incómodo. El planteo defensivo del rival anuló por completo su juego, que necesita espacios para explotar. Nunca pudo entrar en partido ni generar peligro real por ninguna de las dos bandas.

Lionel Messi (6): En una faceta más constructora, se las ingenió para frotar la lámpara pese a la muralla rival. Asistencia exquisita a Montiel, pase vital en el quinto y dejó pinceladas de su genio pese a no poder convertir.

José Manuel López (7): Tuvo un estreno correcto. Mostró su poderío aéreo y su capacidad de asociación al asistir a Mac Allister y animarse a bajar varios metros para ser una opción. Le sacaron su gol con una gran atajada.

Ingresaron

Aníbal Moreno (7): Imponente. Tuvo un estreno espectacular, pidiendo la pelota y dándole fluidez y rapidez a la circulación. Un debut muy prometedor que invita a Scaloni a seguirlo de cerca.

Lautaro Rivero (6): Se mostró sin nervios en su debut para jugar hacia adelante y estuvo siempre bien ubicado para anticipar y robar en reiteradas ocasiones.

Nicolás Paz (6): A diferencia de su partido anterior, se recostó sobre la derecha y no tuvo tanta participación en el juego. Sufrió algunas pérdidas.

Nahuel Molina (6): Ingresó con el partido ya resuelto y no tuvo demasiada participación ni en defensa ni en ataque.

Lautaro Martínez (7): Eficacia total. Con pocos minutos le alcanzó para despacharse con un doblete en las pocos contactos que tuvo con la pelota.

Facundo Cambeses (-): tuvo su debut ingresando el último cuarto de hora. Casi se complica al ser presionado en la primera pelota que tocó.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

jpasman
toti pasman

El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

