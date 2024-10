Scaloni reveló el secreto del éxito de la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina no tuvo ningún inconveniente a la hora de develar el secreto del éxito de sus dirigidos.

Por la fecha 10 de las Eliminatorias CONMEBOL con rumbo al Mundial de 2026, la Selección Argentina goleó a la Selección de Bolivia tras una alucinante actuación de Lionel Messi, quien regresó al elenco dirigido por Lionel Scaloniluego de ausentarse en los últimos dos compromisos por una lesión en su tobillo, la cual padeció en la última edición de la Copa América.

Luego de lo que fue el análisis del encuentro, que dejó a sus dirigidos como únicos líderes de las clasificatorias a la próxima cita mundialista, el entrenador nacido en la ciudad santafesina de Pujato se encargó de revelar el secreto del éxito que los llevó a conseguir cuatro títulos desde que asumió en su cargo.

“Lo que tiene este equipo es ganas de jugar a la pelota. Juntarse, pasársela, que no te hagan daño como cuando jugabas en tu casa que querías atacar y que no te hagan goles. Es más o menos parecido”, manifestó Scaloni en plena conferencia de prensa. Y luego añadió que “ellos (los jugadores) se sienten cómodos pasándose la pelota, intentando recuperarla rápido y hay veces que se puede y hay veces que no. Lo importante es que el equipo siempre lo intenta”.

Para el entrenador que llegó muy cuestionado a su cargo, sin duda alguna, es una enorme alegría poder mantener el nivel de convencimiento que consigue en sus dirigidos, quien también sostuvo que “lo importante es que los jugadores salgan a la cancha y jueguen por su equipo, por su gente”, además de que reveló que “en la Selección el jugador se brinda a fondo, más allá de quién esté sentado en el banco” y que “todos mantienen bien al grupo y rinden cuando les toca jugar”.

Argentina goleó a Bolivia con tres de Messi.

