Nahuel Molina no logra amigarse con el Atlético de Madrid. Desde su arribo a la capital española que directivos, cuerpo técnico y aficionados del Colchonero lo miran de reojo. Primero por su nivel en la previa de la Copa del Mundo -momento en el que apuntaron también contra Rodrigo De Paul por entender que se estaban cuidando para llegar físicamente en condiciones a la Selección Argentina- y después por no mostrar el mismo rendimiento que desplegó durante Qatar 2022.

De hecho, en el regreso, después de lo que fue la consagración el 18 de diciembre en el Estadio Lusail de Doha, tanto el ex Boca como De Paul y Ángel Correa, fueron abucheados por gran parte de los hinchas del Atlético de Madrid en la ante sala del partido frente al Elche en el Estadio Metropolitano.

Y en la última temporada, Nahuel Molina no solo que no logró plasmar su mejor versión en el campo de juego, sino que, por el contrario, estuvo muy por debajo de lo que le exige Diego Simeone y el elenco rojiblanco en sí. Por eso, las críticas no pararon de llegarle en los últimos meses de una temporada en la que, encima, los resultados colectivos fueron esquivos.

Al respecto, el Atlético de Madrid, mientras el nacido en Embalse se prepara con la Scaloneta para los amistosos previos a la Copa América de los Estados Unidos 2024 (serán frente a Ecuador el 8 de junio y ante Guatemala el 14 del mismo mes), fue en busca de un nuevo lateral derecho que, de igual modo, lejos está de ser del renombre que espera el pueblo colchonero.

Nahuel Molina en el Atlético de Madrid.

Se trata de Rodrigo Gomes, jugador del Estoril Praia de la Primeira Liga de Portugal, que en la última temporada disputó 36 partidos (con los que cosechó 9 goles y 8 asistencias) de un certamen en el que el equipo mencionado terminó en el puesto 13 de la tabla.

Rodrigo Gomes llegará al Atlético de Madrid a cambio de 15 millones de euros

Conforme a O’Jogo, Rodrigo Gomes jugará en el Atlético de Madrid a cambio de 15 millones de euros que percibirá el Sporting Braga, el club dueño de su pase. Medios portugueses y españoles remarcan que, a diferencia de Nahuel Molina, el luso de 20 años también se puede proyectar como extremo tanto por derecha como por izquierda.

Atlético de Madrid también quiere aprovechar la situación de Giovanni Di Lorenzo con el Napoli

En las últimas horas, en Italia trascendió que Giovanni Di Lorenzo, en conflicto con Aurelio De Laurentiis, pretende abandonar el Napoli. Por lo cual, en el Atlético de Madrid se mostraron interesados para hacerse con los servicios del lateral derecho. Su contrato vence a mediados del 2028 y su cláusula de rescisión es de 18 millones. En caso de concretarse, Nahuel Molina perdería aún más terreno en el Colchonero.