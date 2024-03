Debido a la lesión muscular que Leo Messi padece en su isquiotibial derecho, tanto AFA como Inter Miami concordaron que lo mejor para su recuperación era que el astro rosarino no participe de la gira con la Selección Argentina en esta fecha FIFA, y que sea preservado futbolísticamente para recuperarse definitivamente de la lesión que lo tiene a maltraer.

Así, en la Albiceleste deberán definir quien reemplaza a Messi en los amistosos ante El Salvador y Costa Rica de esta gira por Estados Unidos tanto dentro del XI inicial como con la capitanía. Y, en paralelo, deberán definir quien será el portador del dorsal “10” que le pertenece a Leo, pero ante su ausencia será vestido por otro futbolista argentino.

A priori, las alternativas podrían salir de futbolistas que ya la han utilizado en anteriores ocasiones en donde Messi no estuvo, así como también otros futbolistas que visten -o vistieron- la 10 en sus clubes.

¿Qué futbolistas usaron la 10 de Argentina en reemplazo de Messi?

Dentro de los futbolistas citados a la Selección que han llevado el dorsal 10 en su camiseta cuando Leo no estuvo presente, aparece un solo caso y es el de Ángel Di María. El Fideo la utilizó en 2015 con Tata Martino de entrenador para un clásico ante Brasil, en el cual Messi no se encontraba en el seleccionado.

En la última gira que el ídolo máximo de Barcelona no estuvo presente, Lionel Scaloni le ofreció la 10 nuevamente, pero se negó debido a que prefería seguir portando su clásico número “11”. En su lugar, quien la utilizó fue Ángel Correa, hoy ausente en la convocatoria. Por esta reciente negativa, entonces, se presume que el rosarino no portará el dorsal de Messi en los amistosos. Por lo tanto, puede haber un nuevo 10 en la Selección.

Los jugadores que usan la 10 en sus equipos y los que pueden utilizarla en esta fecha FIFA en la Selección

Más allá de Messi, existen otros futbolistas que portan la 10 en sus equipos. En la actualidad, son Alexis Mac Allister en Liverpool, Lautaro Martínez en Inter y Nicolás González en Fiorentina los que visten dicho número. Sin embargo, otros jugadores la han utilizado en el pasado.

Leandro Paredes en Boca, Giovani Lo Celso en Rosario Central, Rodrigo De Paul en Racing, y los juveniles Facundo Buonanotte y Valentín Carboni en la Selección sub 20 completan la lista de convocados albicelestes que llevan o llevaron la 10 en algún momento de su carrera.

Dentro de estas posibilidades saldrá el reemplazante de Messi en lo que refiere a dorsales. Además, el destino del místico número argentino podría marcar el precedente del heredero definitivo del dorsal cuando Leo cuelgue los botines. Sin embargo, al tratarse de un amistoso, la 10 también puede quedar vacante. ¿Qué sucederá con el dorsal histórico?

¿Messi viaja con el plantel de la Selección?

A pesar de estar lesionado y de no tener la posibilidad de jugar, aún no se confirmó si Messi estará junto a la delegación realizando la gira, o si se quedará en Miami afrontando la recuperación de su problema en el isquiotibial derecho. Al tratarse de una fecha FIFA en la que la Selección disputará sus partidos en Estados Unidos, el astro albiceleste no descarta acompañar a sus compañeros en la gira en la que ya se palpita la Copa América, aunque quedará definir que es lo mejor para su lesión.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en este fecha FIFA?

La Selección Argentina chocará con El Salvador el 22 de marzo en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia y el 26 del mismo mes con Costa Rica en el Estadio Coliseo de Los Ángeles. El primer encuentro está pautado para las 21 horas de Argentina, mientras que el cotejo frente a los costarricenses se dará a las 23:50 del próximo martes.