Una fuerte denuncia de la influencer Carmela Castro Ruiz se hizo viral en las últimas horas en redes sociales, donde asegura que recibió una invitación formal para ser parte de una fiesta privada que habrían organizado algunos jugadores de la Selección Argentina.

La cita habría tenido lugar una vez finalizado el partido contra Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas, donde la Albiceleste cayó por 2 a 0 en un triunfo histórico de la Celeste en La Bombonera con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez.

“Me mandaron este mensaje hace dos días para hacer presencia en la fiesta post partido (o sea, anoche): ‘Argentina Evento: Post partido selección. Necesito modelos finas y elegantes de Buenos Aires, Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500“, escribió la modelo a través de sus historias de Instagram.

Pese a la invitación privada que recibió, en un evento donde presuntamente iban a estar las figuras de la Scaloneta, Castro Ruiz se negó a participar de la fiesta y confesó el motivo.

“Claramente no fui, no me copa. Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chusmearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta, pues todos infieles…”, denunció fuertemente la influencer argentina.

Quién es Carmela Castro Ruiz

Nacida en Mar del Plata hace 26 años, Carmela Castro Ruiz se llevó todos los focos de los medios nacionales en las últimas horas luego de “destapar” la presunta fiesta privada que habrían organizado desde la Selección Argentina.

La modelo e influencer cuenta con casi 150 mil seguidores en sus redes sociales, espacio donde habla de belleza, salud mental y amor propio, entre otros tópicos de interés.