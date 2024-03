Ampliar la base. De eso se trata el proceso hasta acá de la Selección Argentina desde Qatar 2022 hasta estos amistosos de marzo ante El Salvador y Costa Rica.

Todavía hablar de renovación me parece prematuro. Habrá que comparar la lista de Qatar con la que Scaloni designe para la próxima competencia oficial, en la que Argentina también defiende el título: la Copa América.



Solo hay una certeza: se ha ampliado la base. Aparecen Barco, Valentini, Buonanotte, Garnacho y empiezan a surgir jugadores no como parte del elenco estable de ese núcleo que sigue siendo el mismo, pero creo que todavía no hay que hablar de renovación. Pero sí creo que Scaloni tiene más jugadores que disposición.



Acá es cuando entran dos dilemas: el de la abundancia y el de la gratitud, porque él sabe que los 26 que fueron a Qatar lo pusieron en la élite del fútbol, pero con más abundancia y alternativas para reemplazar, menos tendrá esa gratitud porque contará con más recursos para suplantar a jugadores que él ya no considere parte del elenco estable.

De todas formas, creo que el equipo titular sigue siendo muy parecido a aquel que jugó la final ante Francia y el recambio vendría por la segunda pieza y en términos de polifuncionalidad.

Habrá que esperar entonces para estos amistosos ante El Salvador y Costa Rica para ver algo más de lo que es un proceso marcado por la ampliación de la base. Argentina tiene más y mejor material del que ganó la Copa del Mundo. Y esa es una gran noticia.

Cuándo juega Argentina los amistosos ante El Salvador y Costa Rica

La Scaloneta se medirá ante el conjunto salvadoreño el próximo viernes 22 de marzo en Filadelfia, Estados Unidos. Por su parte, jugará el martes 26 frente a Costa Rica en Los Ángeles.

La lista completa de Argentina para los amistosos de marzo

ARQUEROS

Franco Armani

Walter Benítez

Emiliano Martínez

DEFENSORES

Germán Pezzella

Nehuén Pérez

Nicolás Otamendi

Cristian Romero

Nicolás Tagliafico

Nahuel Molina

Valentín Barco

Nicolás Valentini

MEDIOCAMPISTAS

Exequiel Palacios

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Nicolás González

Facundo Buonanotte

Valentín Carboni

Ángel Di María

DELANTEROS