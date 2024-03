La Selección Argentina informó la lista de convocados para los partidos amistosos ante El Salvador y Costa Rica por la Fecha FIFA de marzo. Lionel Scaloni dio a conocer los 26 nombres que estarán en la gira por Estados Unidos. Y, con esta decisión, también quedaron confirmadas varias ausencias rutilantes.

Del plantel que logró el título del mundo en Qatar 2022, hay por lo menos nueve jugadores ausentes con respecto a esta lista oficializada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Algunos nombres fueron dados de bajas por lesión, mientras que otros no están por rendimiento.

Los campeones del mundo que no están en la nueva lista de la Selección Argentina

Marcos Acuña (Sevilla; lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo), Lisandro Martínez (Manchester United; esguince de ligamento colateral medio en la rodilla derecha), Juan Foyth (Villarreal; operación de hombro) y Guido Rodríguez (Real Betis; fractura de peroné) son los ausentes con lesiones importantes que no han sido convocados por Scaloni.

A ellos, se le suma Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), quien también arrastra algunas molestias desde hace algunos días y decidieron no arriesgarlo para que pueda recuperarse durante estas semanas sin actividad.

Por supuesto, el nombre de Alejandro ‘Papu’ Gómez ya es una constante ausencia en las listas de Scaloni, sobre todo, por su situación con su caso de doping.

Luego, se suman otros dos nombres, que no han sido considerados debido a sus rendimientos actuales. Gerónimo Rulli (Ajax) y Ángel Correa (Atlético de Madrid) no están jugando con continuidad y han sido descartados por Scaloni. En el caso del arquero, hoy es suplente en su equipo neerlandés, mientras que el delantero de los ‘Colchoneros’ ha sumado minutos y hasta goles en los últimos partidos, pero no han sido suficientes para el llamado de la Selección.

Y el último ausente que sorprende es Thiago Almada (Atlanta United), quien empezó la temporada de la MLS hace pocos días. ¿Qué pasó? Scaloni lo tiene en buena consideración, pero se decidió que sea convocado a la Selección Sub 23, liderada por Javier Mascherano, pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Qué ausentes importantes tiene la lista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina?

Precisamente, con el caso de Thiago Almada, hay otros nombres con buen presente, pero que se decidió tenerlos en cuenta para sumarse a la Sub 23 de Mascherano de cara a los Juegos Olímpicos, torneo al que se clasificó en el reciente Preolímpico de CONMEBOL. Según reveló el periodista Gastón Edul, algunos nombres serían Matías Soulé (Frosinone), Nicolás Paz (Real Madrid Castilla) y Bruno Amione (Santos Laguna).

No son los únicos ausentes destacados en la lista de convocados de Argentina para la fecha FIFA de marzo. Hay otros jugadores con buena actualidad, que no han sido tenidos en cuenta por Scaloni. En las redes sociales, se mencionaron los casos de Alan Varela (FC Porto), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Facundo Medina (RC Lens) y Paulo Gazzaniga (Girona), entre otros.

En tanto, con respecto a la última lista, para los partidos ante Uruguay y Brasil por Eliminatorias Sudamericanas de noviembre de 2023, hay algunos borrados. Además de los casos mencionados de Montiel, Acuña y Guido Rodríguez, se suman como bajas: Juan Musso (Atalanta), Pablo Maffeo (Mallorca), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Francisco Ortega (Olympiakos) y Lucas Ocampos (Sevilla).