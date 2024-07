River tuvo su primer amistoso de pretemporada, en el Monumental, y no pasó del empate frente a Millonarios. El elenco comandado por Martín Demichelis no tuvo una buena actuación, y al tratarse de un encuentro informal hubo más cambios de lo permitido. Los hinchas no quedaron contentos con la actuación a nivel general, pero puntualizaron sus críticas en dos futbolistas que fueron titulares.

El rendimiento de Nicolás Fonseca y Pablo Solari no fue el esperado por los fanáticos del Millo que no pudieron presenciar el encuentro, y los transformaron en tendencia de X (ex Twitter). Incluso, solicitaron que no tienen el nivel necesario para ponerse la banda roja en el pecho.

Según las estadísticas de Sofascore, Fonseca logró una efectividad del 87% tras acertar 33 de 38 pases a sus compañeros, y perdió el balón en 6 ocasiones en los 45 minutos que afrontó, ya que fue reemplazado en el entretiempo. Además, cometió una infracción. El mismo sitio reflejó que Solari, más allá de la asistencia para el gol de Facundo Colidio, acertó 16 de los 21 pases y consiguió un 76% de efectividad. Le robaron la posesión de la pelota en 9 oportunidades y 4 veces cayó en offside.

El mapa de calor de Nicolás Fonseca

El mapa de calor de Pablo Solari

Las críticas a Pablo Solari y Nicolás Fonseca