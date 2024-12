De coquetear con el representante de Cristiano Ronaldo y Real Madrid a reforzar al Saprissa de Costa Rica

Pocas promesas han quedado tan lejos de cumplirse como la de Nicolás Delgadillo cuando apareció en la Primera División de Vélez con apenas 17 años, en mayo de 2015, y acumuló una serie de buenos rendimientos que en aquel entonces llamaron la atención de Jorge Mendes, histórico representante de Cristiano Ronaldo y José Mourinho entre otras super estrellas del fútbol.

Sobre finales de aquel 2015, el propio futbolista, mal asesorado, concedió una nota al diario Marca en la que se refirió a la ilusión que le generaba que equipos como Real Madrid y Valencia estuviesen tras sus pasos; rumor que en ese entonces se había instalado en la prensa española y argentina.

“Ambos son clubes importantes, con planteles diferentes pero con estilo de juego propio. La historia del Real Madrid me seduce mucho“, llegó a decir Delgadillo, quien con el correr de los meses no solo iría perdiendo lugar en Vélez, sino que para 2018 terminaría saliendo cedido rumbo a San Martín de Tucumán.

Lejos, demasiado lejos de las luces del Viejo Continente, la carrera del extremo continuó en Patronato, Atlético de Rafaela y Platense, hasta que este año firmó con Colón de Santa Fe para buscar el ascenso desde la Primera Nacional que lo llevara de regreso a la élite del fútbol argentino.

Nicolás Delgadillo fue muy resistido por los hinchas de Colón.

Pero no solo no se dio el objetivo colectivo para El Sabalero, sino que Nicolás Delgadillo, ya con 27 años, terminó siendo uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas y se marchará libre al no existir de parte del club ninguna intención de renovar el vínculo que finalizará el 31 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca y River se lo disputaron en un mercado de pases, jugó Champions League y ahora vale 300 mil dólares

Primer paso al exterior, pero en Costa Rica

De la promesa de integrar un plantel de Real Madrid repleto de estrellas, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, tuvieron que pasar casi diez años para que Nicolás Delgadillo esté a las puertas de concretar su primera salida al exterior, no para jugar en España ni en ningún otro destino del Viejo Continente, sino para vincularse al Saprissa de Costa Rica.

Según avanzó desde su cuenta de X el periodista César Luis Merlo, el extremo izquierdo ya acordó de palabra su incorporación al equipo tico que podría ser rival de Inter Miami en la Concachampions en el caso que ambos superen la primera ronda de eliminación. Allí le ofrecerían un contrato por dos años, hasta diciembre de 2026.