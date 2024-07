Este sábado se disputa la gran final de Wimbledon femenino y las finalistas son dos gratas sorpresas del circuito como la checa Barbora Krejcikova y la italiana Jasmine Paolini, quien después de haber alcanzado la final de Roland Garros ahora metió un nuevo golpe en la WTA.

La joven de 28 años llama la atención por varias razones, visualmente por su altura: mide apenas 1,63 metros. “Me gustaría ser más alta, pero no importa, no lo soy”, dijo el mes pasado en París cuando le consultaron por su estatura y bromeó: “Tenemos que arreglárnoslas con lo que tengo”.

En esa charla, confesó además ser una gran admiradora del suizo Roger Federer, a quien vio desde niña y con quien aun sueña conocer. Claro que seguramente este fin de semana tendrá la oportunidad ya que el suizo ha dicho presente en varios encuentros y se espera que esté también en All England el sábado.

Pero si hay que hablar de grandes tenistas no se puede obviar su conexión con Novak Djokovic. Es que la italiana es entrenada por su compatriota Renzo Furlan, quien fue además presidente de la asociación de tenis de su país. Con 54 años, el hombre que se retiró en 2004 pasó por varias facetas post retiro y curiosamente recibió una gran ayuda del serbio.

“En 2015, el agente de Novak Djokovic, Dodo Artaldi, a quien ya conocía personalmente, me contactó. En Serbia, hasta ese momento no había programas para los jugadores más jóvenes, que tenían que entrenar en privado. Novak, quien claramente tiene un peso importante en las elecciones de su Federación, conocía mi experiencia en la Federación Italiana y por eso llegamos a esta propuesta que recibí con entusiasmo”, reveló en 2019 en una entrevista con Spazio Tennis, cuando contó cómo se dedicaba a buscar jóvenes talentos para reclutarlos en el centro que Djokovic tiene en Belgrado.

Fue así que se adaptó a esta nueva faceta y tiempo después asumió el rol de entrenador de Paolini. Justamente este vínculo ha cambiado por completo la carrera de la italiana.

Los secretos de Jasmine Paolini

Paolini, quien por parte de la madre tiene ascendencia ghanesa y polaca, conoció el tenis a los 6 años a través de su tío: “Era el tenis o la piscina. Cuando tenía 6 años me pidieron que lo intentara y de ahí nunca paré”. Pero, hasta el año pasado nunca había alcanzado siquiera entrar al Top25 y en todas sus participaciones en torneos de césped se había marchado en primera ronda.

Para tener una idea de sus actuaciones en campeonatos importantes, entre 2013 y 2023 había ganado solo 4 de 16 partidos en Grand Slam. Ahora, en 2024 llegó a la final de Roland Garros y de Wimbledon, mientras que a finales de 2023 se coronó en el Masters 1000 de Dubai. El secreto de su éxito se llama Renzo Furlan.

En una nota publicada por The Athletic, se revela que “Paolini se ha dedicado como nunca al running, al trabajo de fuerza, a la prevención de lesiones y lo más importante para el césped, a su movimiento”. Además, se destaca su saque indescifrable: “En sus primeros cinco partidos, Paolini había sacado 110 veces hacia afuera, 93 hacia el cuerpo de la oponente y 121 hacia el centro”.

Con todo esto, Paolini logró romper una racha de 140 años en Wimbledon porque desde que se juega el cuadro femenino nunca una italiana había llegado a la final. Ahora, obviamente, intentará dar un paso más para ser la primera en quedarse con el título.