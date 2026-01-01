Es tendencia:
Cambios en el ranking: la ATP modificó la manera de puntuar

Desde 2026 se utilizará un parámetro distinto y todo el circuito debe estar atento ya que habrá más posibilidades de especular.

Por Lautaro Toschi

Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo
© GettyCarlos Alcaraz, actual número 1 del mundo

Los fanáticos del tenis suelen estar pendientes del ranking, inclusive se hacen proyecciones para ver qué resultados se tienen que dar para que haya cambios. En la cima actualmente está Carlos Alcaraz, muy cerca aparece Jannik Sinner, que por unas pocas semanas fue el número 1, pero no logró sostenerlo en las ATP Finals, certamen en el que defendía muchos puntos.

El sistema de acumular o perder puntos en el ranking ATP se fue modificando con el correr de los años y hoy en día es bastante justo en líneas generales. No solamente se tienen en cuenta los puntos que se suman, sino también hay que defender los que se hicieron el año pasado en un mismo certamen.

¿Qué cambio se viene en la medición del ranking ATP?

A partir de 2026 solamente se contemplarán los 18 mejores resultados de un tenista y esos serán los puntos que se sumarán en el ranking de la ATP. Hasta 2025 eran de los 19 mejores torneos. Esta modificación permite especular un poco más y sirve para que un jugador que llega con mucho desgaste físico pueda privarse de competir en algún torneo.

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. (Foto: Getty).

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. (Foto: Getty).

Obligaciones para los top 30

A excepción de una lesión, los jugadores del top 30 tienen ciertas obligaciones que cumplir: deben jugar los cuatro Grand Slams, también hay ocho Masters 1000 obligatorios (Montecarlo es el único que no lo es) y también deben jugar cuatro ATP 500. Lógicamente pueden jugar más torneos, pero como mínimo deben ser esos.

Qué se espera de Djokovic, Alcaraz y Sinner en 2026

¿Cómo está el ranking de la ATP actualmente?

1- Carlos Alcaraz | 12.050 puntos

2- Jannik Sinner | 11.500 puntos

3- Alexander Zverev | 5.110 puntos

4. Novak Djokovic | 4.820 puntos

5- Felix Auger-Aliassime | 4.190 puntos

6- Taylor Fritz | 4.085 puntos

7- Alex De Miñaur | 4.080 puntos

8- Lorenzo Musetti | 3.990 puntos

9- Ben Shelton | 3.960 puntos

10- Jack Draper | 2.990 puntos

DATOS CLAVE

  • Carlos Alcaraz lidera actualmente el ranking ATP seguido por Jannik Sinner.
  • El ranking ATP considerará solo los 18 mejores resultados a partir de 2026.
  • Jugadores del top 30 deben disputar obligatoriamente cuatro Grand Slams, ocho Masters 1000 y cuatro ATP 500.
