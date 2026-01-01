Qué se espera de Djokovic, Alcaraz y Sinner en 2026

En el mundo del tenis hay nombres propios tan fuertes que lo eclipsan todo. En la actualidad, los dos mejores son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aunque no se puede dejar de lado a Novak Djokovic, uno de los mejores jugadores de la historia que, a sus 38 años, sigue vigente y con su espíritu competitivo de siempre, por lo que no hay que descartar que pueda pelear por títulos importantes.

El 2025 fue muy bueno para estos tres tenistas, aunque fue el año donde quedó en claro que Novak Djokovic va a tener que empezar a competir de manera diferente, no por su tenis, sino para dosificar su físico, especialmente en los torneos de Grand Slam, donde son dos semanas jugando partidos al mejor de cinco set. El 2026 promete ser apasionante para ellos tres y sus objetivos son claros.

¿Qué se espera de Novak Djokovic en 2026?

El serbio de 38 años que actualmente es número 4 del mundo, ya dejó en claro que no se retirará. Su zanahoria son los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 2028, por lo que salvo alguna lesión grave, durante todo este 2026 estará presente en el circuito, aunque no como antes. Nole intentará jugar los Grand Slams, los Masters 1000 y algunos ATP 500, especialmente los que sirvan de preparación para las grandes galas.

Su sueño es ganar su vigesimoquinto título de Grand Slam y el escenario ideal para que eso suceda es Wimbledon, pero sabe muy bien que sería de gran ayuda que Alcaraz y Sinner no aparezcan en su camino. Nole sabe que en césped se juegan partidos más cortos habitualmente y necesita eso para poder batallar.

¿Qué se espera de Carlos Alcaraz en 2026?

El mundo del tenis se vio revolucionado hace algunos días cuando Carlos Alcaraz hizo público que dejaba de trabajar con Juan Carlos Ferrero, su histórico entrenador. El murciano terminó el año como número 1 y en 2026 tiene objetivos claros: ser regular, no tener giras negativas, ganar el Abierto de Australia -único Grand Slam que le falta- sostener su poderío en Roland Garros y mejorar en canchas duras indoor, el gran fuerte de Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz entrena su saque. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

¿Qué se espera de Jannik Sinner en 2026?

Al igual que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner tuvo un 2025 espectacular y por muy pocos puntos no terminó como número 1 del mundo. Uno de sus principales objetivos en 2026 será volver a encabezar el ranking, además consolidarse en Australia como campeón, sacarse la espina en Roland Garros tras la última final histórica ante Carlitos y ratificar su gran nivel en césped. Por otro lado, buscará mantener su dominio en canchas duras indoor.