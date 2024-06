Roland Garros 2024 ya es historia y el rey de la arcilla es Carlos Alcaraz, el murciano que surgió como el gran sucesor de Rafael Nadal y no decepcionó en absoluto. Con apenas 21 años consiguió su tercer título de grand slam y se consolida como uno de los mejores jugadores del momento y como uno de los tenistas que, muy probablemente, tendrá su nombre escrito en la historia grande del tenis. Con su victoria en Roland Garros ante Alexander Zverev, Carlos Alcaraz pasó a ser el número 2 del mundo, detrás del italiano Jannik Sinner.

Arranque impresionante de Alcaraz

El inicio del partido fue con dos dobles faltas de Alexander Zverev y con un Alcaraz que supo aprovechar el momento y quebró el saque del alemán de entrada. Luego hubo una serie de quiebres mutuos, pero a fin de cuentas el español estuvo certero en los momentos determinantes, se afianzó y se quedó con el primer set por 6-3.

Zverev levantó y golpeó en los momentos justos

Alexander Zverev sabía que estaba ante la gran oportunidad de conseguir su primer grand slam y luego de un comienzo errático, se sacó los nervios de encima y fue contundente en el segundo parcial, el cual se lo quedó por un claro 6-2. El tercer set fue parejo y, de hecho, lo tuvo a Alcaraz con quiebre arriba, pero Zverev mostró la templanza de un grande y rompió el servicio del español en dos oportunidades para quedarse ganar el set por 7-5 y ponerse en ventaja en la final de Roland Garros.

Alexander Zverev. (Foto: IMAGO).

Carlitos se recuperó en el cuarto

Pese a tener 21 años, Carlos Alcaraz sabe a la perfección cómo jugar este tipo de partidos, no por nada llegó a esta final con dos títulos de grand slam en su haber: US Open 2022 y Wimbledon 2023. Sabiendo que no había punto por regalar, Alcaraz afrontó un cuarto set con cabeza fría y golpes certeros, recuperó la confianza perdida el set anterior, en el que estuvo en ventaja y no pudo cerrarlo, y así fue que quebró el servicio del alemán en sus dos primeros games de saque y obtuvo una ventaja que le permitió jugar tranquilo el set que se terminó quedando por 6-1.

Todo se definió en el quinto

El inicio del quinto set fue a puro nerviosísimo. Si bien ambos son jugadores de jerarquía, definir un grand slam no es tarea sencilla. Alcaraz le quebró el saque a Zverev de inmediato, luego logró mantener cuando sacaba 2 a 1 y estaba en apuros. La Philippe Chatrier se inclinó a favor del español con una ovación espectacular tras ponerse 3 a 1. Los siguientes games se dieron con total paridad y ambos pudieron mantener sus servicios, pero jugando al límite. El español sacó a relucir toda su jerarquía sobre el final, le quebró a Zverev y se puso 5 a 2 en el set definitivo. Carlitos sacó para partido, no falló y ganó su primer Roland Garros.