Los 3 peores escándalos del tenis en 2025

Fue un 2025 apasionante para los amantes del tenis. Hubo grandes protagonistas en el cuadro masculino, como por ejemplo Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, mientras que entre las mujeres se destacaron Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Amanda Anisimova y Coca Gauff, por poner algunos ejemplos. También hubo espacio para la polémica.

3- Zverev vs. la tecnología

La tecnología ingresó al mundo del tenis hace años, pero desde 2025 se produjo un cambio importante en los torneos de polvo de ladrillo organizados por la ATP. Desde este año se comenzó a utilizar el sistema automático para determinar si una pelota picó adentro o afuera, pero hubo algunos errores garrafales.

En el Masters 1000 de Madrid, Zverev se midió ante Davidovich Fokina y cuando el partido estaba set arriba para el español y el alemán peleaba por quedarse con el segundo parcial fue que estalló contra el juez. El alemán jugó una pelota paralela y le cantaron mala, pero el pique claramente demostró que había picado adentro. Zverev alentó al umpire a que baje a ver el pique, pero no lo hizo, por lo que terminó sacando su celular para compartir en las redes sociales dónde había picado esa pelota.

2- Collins vs. el público en el Abierto de Australia

Danielle Collins es una de las jugadoras más potentes del circuito femenino, pero también de las más polémicas, especialmente por sus gritos, celebraciones y también por cómo se vincula con sus rivales. La estadounidense se midió ante la australiana Destanee Aiava por la segunda ronda del Abierto de Australia y tuvo un fuerte cruce con el público presente. Collins los mandó a callar y, una vez consumada la victoria se llevó la mano al oído de manera irónica y les envió un beso.

1- Bergs golpeó a Garín en la Copa Davis

En febrero se midieron Bélgica y Chile por la primera ronda clasificatoria rumbo a las finales. La serie se disputó en territorio europeo y quedó para el local por 3 a 1, pero en la misma se desató la polémica en el duelo entre Zizoug Bergs y Cristian Garín. El belga quebró el saque del chileno y se puso 6 a 5 en el quito set. La celebración fue demasiado fuerte y cuando cambió de lado golpeó claramente a Garín en el pecho. Dicha acción hubiese merecido una sanción par Bergs y el partido ganado para Garín, pero la ITF no lo hizo y el duelo quedó para los belgas.