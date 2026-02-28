Es italiana, su papá es excombatiente de Malvinas, fue 26° de la WTA y ahora se casó y será mamá con un entrenador argentino

Toda su vida pública siempre fue un misterio. La italiana Camila Giorgi dejó el tenis a los 32 años, de manera imprevista y tras haber llegado a ser 26° de la WTA. Con cuatro títulos en su haber, confirmó a través de las redes sociales que colgaba la raqueta, en medio de acusaciones e investigaciones. Dos años más tarde, la hija del argentino Sergio Giorgi, excombatiente en Malvinas, sorprendió una vez más al casarse en Buenos Aires con un entrenador argentino y anunciar su embarazo.

Su conexión con Argentina se acentuó en los últimos años cuando regresó al país acompañando a su familia. Sus padres nacieron en La Plata aunque emigraron antes de que Camila naciera y luego de que Sergio regresara a salvo de la Guerra de Malvinas.

Camila Giorgi se casó en Buenos Aires. Foto Instagram

“Él siempre vivió esa historia como algo muy natural. Para él fue algo importante, obviamente, pero más importante para mí. O sea, para mí fue siempre algo como tener el héroe en casa, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo enorme, si te fijas, pero él lo toma como que fue algo que qué pasó. Se habló muchas veces porque fui siempre curiosa en saber lo que había pasado”, contó ella misma en La Nación hace un tiempo.

También contó el por qué de su estadía en Argentina tras el retiro: “Estuve un poco Italia y después viajé por Estados Unidos y ahora estoy hace unos meses acá en Buenos Aires y me encanta. O sea, estoy completamente enamorada de este lugar. Sobre todo la cultura. También como el modo de ser, ¿no? O sea, es totalmente diferente que el de los italianos, los argentinos son más abiertos, acogedores. Yo había venido ya hace muchísimos años y le había dicho a mi papá que un día quería viajar y bueno, y mudarme. Ese sueño se cumplió”.

En su regreso al país se le conocieron varias relaciones románticas. Primero con el tenista Santiago Rodríguez Taverna; y luego con el político Ramiro Marra, quien visitó la Bombonera, aunque la relación se terminó cuando la extenista se fue a participar del programa L’Isola dei Famosi 2025 (La Isla de los Famosos) filmada en Honduras. Su salida del programa también estuvo rodeada de rumores y misterio.

Publicidad

Publicidad

Con Ramiro Marra en su visita a la Bombonera. Foto Instagram.

Tras abandonar el programa de TV, continuó con su carrera como modelo al tiempo que conoció al entrenador de tenis Andreas Ignacio Pasutti. En septiembre, viajaron juntos a Europa y luego volvieron a Buenos Aires, para dar el sí en el registro civil de la Comuna 14.

Entre el éxito y las sombras

Camila es la tenista italiana con el mejor porcentaje de victorias contra jugadoras top 10 y top 20 y la más exitosa en césped. Su primera gran aparición fue en el 2013, cuando causó sensación en el US Open, tras ganarle a Caroline Wozniacki y meterse en octavos de final. Meses después, en el 2014 la victoria en Indian Wells ante la campeona vigente Maria Sharapova por la tercera ronda fue la que la catapultó a la fama.

Publicidad

Publicidad

Camila con su papá, Sergio Giorgi. Foto Instagram.

En 2015 logró su primer título, el WTA 250 de Hertogenbosch, sobre césped. En 2018 se quedó con el WTA 250 de Linz y en 2021 conquistó su título más importante, el WTA 1000 de Montreal, ganándole la final a la exnúmero 1 del mundo, Karolina Pliscova. Y su último festejo fue en el WTA 250 de Mérida, en el 2023. Su último partido fue en Miami, en el 2024, perdiendo ante Iga Swiatek por 6-1 y 6-1. Al año siguiente, su nombre apareció en la lista de jugadoras retiradas y cuando la WTA quiso comunicarse con ella, se encontró con sus teléfonos desconectados. Meses más tarde, comentó que sí, que se había retirado, sin mayores explicaciones.

Su ausencia de las redes y las dudas respecto al sorpresivo retiro la rodearon mucho tiempo. Es que se dio al mismo tiempo que era investigada en Italia por evasión fiscal al mismo tiempo que fue acusada de huir a Estados Unidos, abandonando su residenca en Calenzano, cerca de Florencia, sin haber pagado seis meses de alquiler y la sustracción de muebles antiguos. Además, la investigaban por irregularidades en los certificados de vacunación contra el COVID, que en aquel momento eran obligatorios para disputar algunos torneos del circuito.

Publicidad

Publicidad

“Hicieron desaparecer la mitad de nuestros muebles, alfombras persas, muebles finos e incluso una mesa antigua de media tonelada. Estamos hablando de daños entre 50 y 100.000 euros”, dijo el propietario en aquel momento.

“Siempre me llamaron enigmática, pero no desaparecí. Había avisado a la WTA y dije que quería hacer un anuncio en París. Estaba todo organizado, pero la noticia salió cuando vieron la lista de los examinados por dopaje y yo ya no estaba. La gente empezó a decir que había desaparecido, pero no fue así“, contó en programa de la TV italiana.

Camila ganó cuatro títulos WTA. Foto Instagram.

Publicidad

Publicidad

“Nunca tuvimos miedo, pero inmediatamente reemplazamos a todas las personas que se encargaban de gestionar mis intereses y temas fiscales y ahora estamos en orden. No fue un momento fácil y no creo que fuera correcto acusar a mi padre, porque él no tuvo nada que ver”, agregó.

Tras abandonar los courts, comenzó a darle más lugar a su carrera de modelo (es el rostro de La Marina Polo), intentó saltar a la TV con La Isla de los Famosos y el año pasado hasta incursionó en el periodismo, entrevistando a los tenistas que participaron en el Argentina Open para uno de los sponsors del torneo.

En sus redes, pese a que tiene cerca de 700.000 seguidores, no comparte demasiada información y son muy pocas las publicaciones dedicadas a su pasado en el mundo del tenis. Aunque sí lo hizo con su casamiento, pese a que tiempo antes, en una entrevista con La Nación, había dicho que iba a mantenerlo a resguardo: “Muchos me llamaron enigmática. Y sí, soy así. Totalmente. Por ahí un día me caso y no es que voy a publicar por todos lados. Por ahí después de un mes voy a publicarlo. No me gusta anunciar cosas, soy así”.

Publicidad

Publicidad

La última pregunta de aquella entrevista parece una premonición: ¿su sueño más cercano? “Tener hijos argentinos (risas)”. Esta semana, en diálogo con Corriere Della Sera, aseguró que será madre, que aún no conoce el sexo del bebé y que no sabe si el nacimiento será en Italia o en otro país de Europa.