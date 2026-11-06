Gaudio contó el detrás de escena de su derrota más humillante ante Federer

El Gato perdió fue en Shanghái 2005 ante Su Majestad y al recordar el encuentro, se lamentó por lo sensible que era en ese momento.

Fueron cinco veces las que Gastón Gaudio se midió ante Roger Federer y el resultado siempre fue el mismo: victoria para el suizo. La primera vez que se vieron las caras fue en 2003, en la semifinal de Gstaad, ese mismo año se cruzaron en el Masters 1000 de Canadá.

En 2004, año en que el Gato se quedó con Roland Garros, fueron dos triunfos para Su Majestad, la primera en Hamburgo y la siguiente en la fase de grupos del Torneo de Maestros, actualmente conocido como ATP Finals, el certamen en el que se enfrentan los ocho mejores tenistas del año en dos grupos de cuatro.

Si bien Gaudio nunca había logrado superar a Roger, en dos partidos lo llevó al tercer set y siempre hubo cierta paridad, pero nada de eso sucedió en la semifinal del Torneo de Maestros e 2005, celebrado en Shanghái. En aquella oportunidad, el suizo se impuso al argentino por 6/0 y 6/0, en lo que fue una de las peores derrotas del Gato en su trayectoria.

Gaudio explicó por qué perdió contra Federer

En diálogo con Juan Pablo Varsky, Gastón Gaudio reveló el detrás de escena de aquella dura derrota ante Roger Federer: “Sabía que iba a perder juegue contra quien juegue. Y si encima del otro lado está Federer, vas a perder 6/0 y 6/0. Tuve un escándalo total, no había dormido en toda la noche, cosas de niño muy tontas“.

Además, agregó: “Ahora me digo: ´Qué estúpido, cómo pude haber peleado´, en ese momento estaba de novio y te hacen un escándalo y pensás que se termina el mundo… y estuve toda la noche discutiendo sin dormir. Semifinal del Masters, o sea, por una estupidez“.

Gaudio saluda a Federer tras perder 6/0 y 6/0. (Foto: Getty)

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“Hay cosas que hacés cuando sos adolescente o más chico, que pensás que se tiene viene el mundo abajo y ahora te mirás y decís: ´Ah, eras mucho más boludo de lo que creías´. Yo era muy sensible de chico, realmente todo me hacía… me deprimía a un nivel donde no lo podía controlar. No me importaba absolutamente nada que no sea el problema que tenía en ese momento“, completó Gastón Gaudio. Cabe destacar que su pareja de ese momento era Marcela Kloosterboer.

El recorrido de Gaudio en el Torneo de Maestros de 2005

ROUND ROBIN

Gastón Gaudio a Mariano Puerta | 6/3 y 7/5

Nicolay Davydenko a Gastón Gaudio | 6/3 y 6/4

Gastón Gaudio a Fernández González | 1/6, 7/5 y 7/5

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SEMIFINALES

Roger Federer a Gastón Gaudio | 6/0 y 6/0

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