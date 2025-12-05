Es tendencia:
Decidió dejar de representar a Rusia y un ex número 1 del mundo la humilló: “¿Ganó algo en su vida?”

Anastasia Potapova anunció que a partir de 2026 representará a Austria y eso no cayó del todo bien en una leyenda del tenis ruso.

Por Lautaro Toschi

Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos deportistas rusos decidieron cambiar de bandera y representar a otros países. Fueron varios los casos que se dieron en el mundo del tenis, entre los que se destacan aparecen los de Daria Kasatkina o Kamilla Rakhimova. En los últimos días, se produjo el de Anastasia Putapova, que pasará a representar a Austria. Esta situación no le cayó muy bien a Yevgueni Kafelnikov, ex número 1 del mundo del ranking de la ATP.

¿Qué dijo Kafelnikov sobre Putapova?

En diálogo con Sport Express, el ex número 1 del mundo y actual vicepresidente de la Federación Rusa de Tenis afirmó: “No disfruto al hablar de esta noticia. ¿Debería dar mi opinión? No lo necesita. Ella ha cambiado, así que, ¿qué debería hacer ahora? ¿Debería llorar? ¿Era una deportista fuerte? ¿Ha ganado algo para Rusia en su vida? Ni tú ni yo lo podemos decir, así que, buen viaje“.

Los logros de Putapova

Anastasia Putapova tiene 24 años y acumula tres títulos a nivel WTA. El primero de ellos fue en Estambul ante su compatriota Veronika Kudermetova, el segundo fue en Linz ante Petra Martic y el restante fue en Cluj frente a Lucia Bronzetti. Cabe destacar que todos esos logros fue bajo la bandera rusa.

La gran carrera de Kafelnikov

Yevgueni Kafelnikov inició como profesional en 1992 y pocos años después demostró que estaba para cosas importantes. En 1996 se coronó campeón del Abierto de Australia y en 1999 de Roland Garros, en lo que fueron sus únicos dos títulos de Grand Slam en individuales. También en ese 1999, mientras brillaban Sampras, Agassi y Moyá, el ruso fue número 1 del mundo en el ranking de la ATP.

En lo que respecta a dobles masculinos, Kafelnikov obtuvo cuatro títulos de Grand Slam: Roland Garros en 1996, 1997 y 2002 y el US Open en 1997. Además, fue medallista olímpico en individuales en Sídney 2000 y obtuvo la Copa Davis en 2002.

DATOS CLAVE

  • Anastasia Putapova es una tenista rusa que decidió representar a Austria.
  • Yevgueni Kafelnikov, ex número 1 de ATP, criticó el cambio de bandera de Putapova.
  • Anastasia Putapova (24 años) ganó tres títulos WTA compitiendo bajo la bandera rusa.
