Del Potro y Gabriela Sabatini ganaron en el US Open 2024: los mejores puntos

Juan Martín Del Potro y Gabriela Sabatini compartieron court este miércoles en el marco de un partido de exhibición entre estrellas en la previa del US Open. Los argentinos campeones del Grand Slam se midieron ante la danesa Caroline Wozniacki y el norteamericano Andy Roddick.

Los partidos se jugaron al mejor de 10 puntos y, como curiosidad, los jugadores usaron micrófono conectado a los altavoces del estadio para que todo el público pudiese escucharlos.

Sabatini y Del Potro recibieron una gran ovación desde que la voz del estadio los anunció. “Se siente como en los viejos tiempos y estoy muy feliz de estar en este estadio una vez mas. Es una gran oportunidad la que tenemos con Gaby y estamos muy entusiasmados”, declaró Del Potro antes del comienzo del partido. “Es increíble estar acá con Juan Martín, es increíble estar de nuevo en el US Open”, señaló Gabriela, campeona de 1990 del Grand Slam estadounidense.

El partido comenzó con un Roddick decidido a ganar y tras su saque, se hizo con el punto luego de que Sabatini se quedara en la red. Pero luego comenzó el show con Del Potro proponiéndole un uno contra uno cerca de la red que terminó en punto para la dupla del estadounidense con la danesa.

Del Potro parecía, de los cuatro, el que más quería divertirse, mientras que Roddick, en tono de broma, le pedía a su compañera que no perdonara la hora de anotar tras el 3 a 1.

El momento más emotivo fue cuando Roddick cambió su lugar por uno de los ballboys que se dio el lujo de marcar un punto y llevarse la ovación.

Cuando estaba 6 a 3 abajo, Del Potro pidió a los argentinos del estadio que se pongan de pie y hagan algo de ruido antes de alentar a Gabriela e iniciar un ida y vuelta eterno con Wozniacki que provocó que Roddick se sentara en el banco de los suplentes. Por supuesto, fue punto para la dupla argentina y 4-6.

El estadounidense le pidió entonces elevar el juego y allí Delpo salió con todo para cerrar un punto con un martillazo a lo Thor que tango lo caracterizó en su carrera y ponerse 5-6.

Cuando el duelo estaba 7 a 5 y hubo un nuevo cambio de lado, el argentino y Roddick se cruzaron: “¿Estás bien?” bromeó La Torre de Tandil. “Oh sí, podría hacer esto por varios… Minutos”. El siguiente punto fue argentino y 6-7.

Parecía que Roddick y Wozniacki se alejaban, pero el norteamericano empezó a fallar, incluso metió una doble falta y la dupla argenta se encontró 9-7 arriba con doble match point. Pero nuevamente hubo una levantada, esta vez con gran aporte de la danesa y el duelo quedó 9 iguales.

Con el 10-9 a favor, esta vez la dupla argentina no perdonó y cerró el triunfo con una bola lenta de Del Potro que hizo que Roddick dejara escapar un “Oh Dios”, tras no alcanzarla. Fue 11 a 9 para las leyendas albicelestes.

“Es increíble ver hasta dónde llegó todo esto porque es un partido a beneficio, es una semana en la que el US Open hace muchos eventos y la idea es divertirnos un poco, pasarla bien. Para mí, estar acá en Nueva York en el US Open y jugar al lado de Juan Martín es lo más lindo que me puede pasar“, había comentado en la previa Gabriela Sabatini a ESPN Tenis.

Por su parte, Del Potro también se había mostrado muy feliz: “Este viaje es especial por lo que dijo Gabi, por la oportunidad de poder jugar juntos por primera vez y poder compartir una cancha, que sea en el US Open donde los dos tenemos recuerdos increíbles. Va a ser inolvidable para mí esta noche al lado de ella“.

Los otros partidos entre leyendas

Agassi y Alcaraz perdieron ante Djokovic y McEnroe.

Paolini y Berrettini fueron los primeros ganadores de la noche en un evento lleno completamente distendido al imponerse sobre la dupla de Korda y Swiatek. Con el público feliz, el duelo inicial dio paso a un encuentro entre leyendas que puso al estadio de pie.

André Agassi se llevó la gran ovación de la jornada en Flushing Meadows y detrás suyo llegó su compañero Carlos Alcaraz. Pero las palmas se escucharon aun más cuando la leyenda John McEnroe saludó a la afición y se sumó a Novak Djokovic.

El joven serbio y el experimentado español fueron simplemente acompañantes de un encuentro que tuvo a los dos estadounidenses como las estrellas absolutas del duelo amistoso. Hubo bromas de ambos lados, burlas y momentos inolvidables que despertaron las ovaciones desde las gradas.