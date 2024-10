Si bien apenas tiene 23 años y mucho por dar en el mundo del tenis, para Jannik Sinner será inolvidable el 2024, tanto por haberse consolidado como número 1 del mundo en el ranking de la ATP, como también por los títulos obtenidos -entre los que se destacan el Abierto de Australia y el US Open- pero también este año tuvo un episodio que pudo marcar su carrera de manera negativa para siempre.

En marzo de 2024, Jannik Sinner dio positivo en dos controles antidoping, pero así y todo no fue suspendido, ni siquiera de manera provisoria. La ATP y el italiano mantuvieron todo en silencio mientras él probaba su inocencia, pero en agosto de este año, en plena gira de canchas duras de Norteamérica todo explotó y el mundo del tenis se dividió entre quienes respaldaron al italiano y consideraron que estuvo bien que no sea suspendido y, en contrapartida estuvieron quienes consideraron injusta la decisión de dejarlo competir, sobre todo por el trato diferencial que recibió.

Cambio de equipo

Una vez que salió todo a la luz, Jannik Sinner decidió hacer cambios en su equipo de trabajo y quienes salieron -un fisioterapeuta y un preparado físico- quedaron marcados como los responsables de aquel doping. Es que en esta oportunidad, el control dio positivo porque se encontró en el cuerpo del italiano una ínfima cantidad -casi nula- de Clostebol, la cual llegó allí producto de un masaje sin guantes que recibió por parte de Giacomo Naldi, quien se había puesto un producto que contenía esa droga por un cortadura en su mano.

Naldi rompió el silencio

En diálogo con el medio italiano Leggo, Naldi afirmó: “Lo siento mucho, ojalá pudiera contar todo lo que pasó, pero no puedo hablar porque el caso no ha terminado, por desgracia. Espero que, tarde o temprano, pueda contar lo que pasó para ofrecer un poco de luz porque las interpretaciones actuales me dejan a mí como el único culpable, pero no es así”.

Giacomo Naldi.

Sinner, el rey de Shanghái

En este 2024, Sinner se terminó de consolidar como uno de los mejores jugadores del mundo en canchas rápidas. Este domingo superó por 7/6 y 6/3 a Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Shanghái. De esta mansera, le sacó más de tres mil puntos a Carlos Alcaraz en el ranking de la ATP y llega de la mejor manera al cierre del año que todavía tiene torneos importantes por jugar, sobre todo el ATP Finals, el cual se desarrollará en Torino en el mes de noviembre y allí se enfrentarán los ocho mejores tenistas del año.