En Real Madrid no tardaron en reaccionar al anuncio que hizo mediante un video Rafael Nadal de su decisión de retirarse de la práctica profesional del tenis, a sus 38 años y luego de acarrear con problemas físicos constantes desde hace tiempo. El club del que ha sido fiel seguidor y que ya lo había convertido en socio de honor se expresó a través de un extenso comunicado.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren mostrar su admiración y su cariño a una de las más grandes leyendas del deporte español y del deporte mundial de todos los tiempos. Para nosotros y para todo el madridismo es y será siempre un orgullo que un mito como Rafa Nadal represente a nuestro club como socio de honor“, se manifestó en el mismo.

El comunicado transmitió también palabras de Florentino Pérez, presidente del club, quien expresó: “Rafa Nadal es también un orgullo para nuestro país y es un ejemplo de los valores esenciales del deporte, con los que ha forjado toda su extraordinaria carrera”.

Tras repasar su palmarés personal, donde destacan sus 22 títulos de Grand Slam, el Club Merengue valoró que “su histórica y legendaria trayectoria ha estado siempre basada en su talento, en su permanente espíritu de superación, su humildad, su solidaridad y el respeto”.

Rafael Nadal es socio de honor del Real Madrid.

Y concluye: “Desde el Real Madrid queremos mostrarle también nuestra gratitud por su madridismo y por extender los valores de nuestro club por todos los rincones del mundo.Le deseamos a Rafa Nadal y a toda su familia lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas”.

¿Cuándo se hará efectivo el retiro de Nadal?

Rafael Nadal se retirará del tenis una vez que dispute las finales de la Copa Davis, programadas entre el 19 y el 24 de noviembre en Málaga, España. El manacorí ya le había pedido a David Ferrer -ex compañero y capitán del equipo español- formar parte de la nómina y se especulaba que ese podía ser su último certamen como profesional.

¿Qué dijo Rafa Nadal?

“Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final en Sevilla de 2004. Me siento un súper afortunado por todas las cosas que pude vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte: mis compañeros, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”, expresó para justificar la decisión de que ese adiós sea en Copa Davis.